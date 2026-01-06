به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس برای تعیین محل میزبانی خود در دور برگشت رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده و بررسی گزینه‌های مختلف را در دستور کار قرار داده است.

سرخپوشان در شرایطی به دنبال انتخاب ورزشگاه جایگزین هستند که تمایلی به میزبانی در ورزشگاه شهدای شهر قدس ندارند؛ موضوعی که هم به درخواست اکثر بازیکنان و همچنین وضعیت نامطلوب چمن این ورزشگاه در هفته‌های اخیر باز می‌گردد.

مدیران پرسپولیس منتظر اعلام برنامه دقیق ادامه مسابقات لیگ برتر هستند تا با در نظر گرفتن فواصل زمانی و مسافت بین بازی‌ها، تصمیم نهایی را اتخاذ کنند. این در حالی است که پرسپولیس پس از میزبانی از سپاهان باید راهی اهواز شود تا مقابل فولاد به میدان برود و همین مسئله، حساسیت انتخاب محل میزبانی را افزایش داده است.

در این میان، قزوین به عنوان نخستین گزینه پرسپولیس برای برگزاری دیدارهای خانگی مطرح شده، اما تصمیم نهایی در این خصوص به بازگشت اوسمار ویه‌را، سرمربی سرخپوشان پس از بازگشت همراه تیم از اردوی دوحه قطر، موکول شده است. باشگاه پرسپولیس قصد دارد پس از هماهنگی با کادر فنی و بررسی تمامی جوانب محل میزبانی خود را به طور رسمی اعلام کند.