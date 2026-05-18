سیدجواد ایلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در روزهای اخیر به چالش جدی در خراسان شمالی تبدیل شده، خرید و فروش طلا به صورت کاغذی بوده که مشکلاتی را برای خریداران ایجاد کرده است.

وی افزود: دادستانی به عنوان مدعی‌العموم و در راستای حمایت از حقوق عامه اقدامات اولیه را انجام داده اما تعیین تکلیف نهایی این موضوع در چارچوب رسیدگی‌ها و احکام قضایی انجام خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی ادامه داد: در عین حال شنیده شده متصدیان واحدهای صنفی که در این موضوع درگیر هستند، خارج از روند پرونده‌های قضایی نیز تلاش می‌کنند بدهی‌های خود را پرداخت کنند تا مردم به حقوقشان برسند.

ایلالی بیان کرد: متصدیان این واحدهای صنفی مدعی هستند دارایی‌ها و اموالشان پاسخگوی بدهی‌ها خواهد بود و حتی با حضور در دادسرا اعلام کرده‌اند مردم نگران نباشند و مطالبات آنان از محل اموال موجود پرداخت خواهد شد.