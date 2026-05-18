  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

دادستان بجنورد: مطالبه شاکیان پرونده طلای آبشده پیگیری می‌شود

دادستان بجنورد: مطالبه شاکیان پرونده طلای آبشده پیگیری می‌شود

بجنورد- دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی گفت: دادستانی در راستای حمایت از حقوق عامه، پیگیری مطالبات شاکیان پرونده خرید و فروش طلای آبشده در بجنورد را در دستور کار قرار داده است.

سیدجواد ایلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در روزهای اخیر به چالش جدی در خراسان شمالی تبدیل شده، خرید و فروش طلا به صورت کاغذی بوده که مشکلاتی را برای خریداران ایجاد کرده است.

وی افزود: دادستانی به عنوان مدعی‌العموم و در راستای حمایت از حقوق عامه اقدامات اولیه را انجام داده اما تعیین تکلیف نهایی این موضوع در چارچوب رسیدگی‌ها و احکام قضایی انجام خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی ادامه داد: در عین حال شنیده شده متصدیان واحدهای صنفی که در این موضوع درگیر هستند، خارج از روند پرونده‌های قضایی نیز تلاش می‌کنند بدهی‌های خود را پرداخت کنند تا مردم به حقوقشان برسند.

ایلالی بیان کرد: متصدیان این واحدهای صنفی مدعی هستند دارایی‌ها و اموالشان پاسخگوی بدهی‌ها خواهد بود و حتی با حضور در دادسرا اعلام کرده‌اند مردم نگران نباشند و مطالبات آنان از محل اموال موجود پرداخت خواهد شد.

کد مطلب 6833654

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها