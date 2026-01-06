به گزارش خبرنگار مهر، تجمع بزرگ مردم ولایتمدار اصفهان با شعار «تا پای جان برای ایران» در حمایت از ایران اسلامی و در راستای تقویت اتحاد، همدلی و انسجام ملی برگزار میشود.
این مراسم با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانوادهها و علاقهمندان به آرمانهای انقلاب اسلامی، امروز سهشنبه ۱۶ دیماه رأس ساعت ۱۵ در میدان امام حسین (ع) شهر اصفهان برگزار خواهد شد.
برگزارکنندگان این تجمع، هدف از برپایی آن را نمایش وحدت، همبستگی و حمایت مردمی از رهبر معظم انقلاب، مسیر انقلاب و آرمانهای نظام اسلامی عنوان کردهاند.
