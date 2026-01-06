  1. استانها
  2. اصفهان
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۳

تجمع مردمی اصفهانی‌ها در حمایت از ایران اسلامی برگزار می‌شود

تجمع مردمی اصفهانی‌ها در حمایت از ایران اسلامی برگزار می‌شود

اصفهان-تجمع بزرگ مردمی «تا پای جان برای ایران»با حضور اقشار مختلف مردم و ولایت‌مداران استان اصفهان با هدف اعلام حمایت، همدلی و لبیک به رهبری، در میدان امام حسین (ع) این شهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع بزرگ مردم ولایت‌مدار اصفهان با شعار «تا پای جان برای ایران» در حمایت از ایران اسلامی و در راستای تقویت اتحاد، همدلی و انسجام ملی برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانواده‌ها و علاقه‌مندان به آرمان‌های انقلاب اسلامی، امروز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه رأس ساعت ۱۵ در میدان امام حسین (ع) شهر اصفهان برگزار خواهد شد.

تجمع مردمی اصفهانی‌ها در حمایت از ایران اسلامی برگزار می‌شود

برگزارکنندگان این تجمع، هدف از برپایی آن را نمایش وحدت، همبستگی و حمایت مردمی از رهبر معظم انقلاب، مسیر انقلاب و آرمان‌های نظام اسلامی عنوان کرده‌اند.

کد خبر 6715086

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها