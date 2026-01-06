  1. سلامت
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۶

ترخیص نوزاد ۷۰۰ گرمی پس از ۴۸ روز تلاش شبانه‌روزی کادر درمان

نوزاد نارس ۷۰۰ گرمی پس از ۴۸ روز تلاش شبانه‌روزی تیم درمانی بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU) با حال عمومی مطلوب از بیمارستان ترخیص و به آغوش خانواده بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علی ریاحی، رئیس بیمارستان حضرت علی بن ابی طالب (ع) رفسنجان، با اشاره به روند درمان این نوزاد اظهار داشت: در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۴، نوزادی نارس با سن حاملگی ۲۶ تا ۲۷ هفته و وزن ۷۰۰ گرم، در شرایط بسیار وخیم متولد شد که بلافاصله توسط تیم درمانی به بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان منتقل شد.

وی افزود: این نوزاد به دلیل نارس بودن شدید، با مشکلات حاد تنفسی، قلبی و گوارشی مواجه بود، اما با تلاش مستمر و شبانه‌روزی پزشکان، پرستاران مجرب و متعهد و سایر کارکنان پرتلاش بخش NICU، روند درمان به‌خوبی پیش رفت.

رئیس بیمارستان حضرت علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) رفسنجان تصریح کرد: سرانجام این نوزاد در تاریخ ۴ دی‌ماه ۱۴۰۴، پس از ۴۸ روز مراقبت و درمان تخصصی، با افزایش وزن مناسب به ۱۵۰۰ گرم، حال عمومی بسیار خوب و بدون هیچ‌گونه عارضه قلبی، گوارشی، چشمی و تنفسی، از بیمارستان ترخیص شد.

ریاحی در پایان ضمن قدردانی از تمامی عوامل مؤثر در نجات جان این نوزاد، از پزشک معالج فوق‌تخصص نوزادان، پرستاران وظیفه‌شناس و سایر کارکنان بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان تقدیر و تشکر کرد و این موفقیت را حاصل تعهد، تخصص و کار تیمی کادر درمان دانست.

