به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهاب جلیلوند دبیر هیئت عالی گزینش کشور در نشست خبری خود اظهار داشت: به لطف خدا، مسیر گزینش مسیری خردمندانه است که هیئت گزینش کشور در پیش گرفته است.
وی افزود: امیدوار و خوشبین هستیم که امروز میتوانیم ادعا کنیم در سال گذشته، مفهوم گزینش را به یک مفهوم الهامبخش در نظام اجرایی کشور تبدیل کردهایم.
جلیلوند با اشاره به دستاوردهای دولت چهاردهم در حوزه گزینش، گفت: افتخار این دولت آن است که در سال گذشته با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود، افرادی که در شرایط معمول احتمال رد صلاحیت داشتند، امروز تأیید صلاحیت شدهاند.
یک میلیون پرونده بررسی شد
دبیر هیئت گزینش کشور افزود: در دولت چهاردهم، یک میلیون و ۱۸۰ هزار پرونده در نهاد گزینش کشور مطرح شده که بیش از ۱۰۰ هزار مورد آن با استفاده از ضوابط دقیق، تأیید صلاحیت شدند. این افراد که قبلاً با تنگنظریها ممکن بود از قطار انقلاب پیاده شوند، امروز در نظام اجرایی فعال هستند و اقدامات مؤثری دارند.
همایش با شعار گزینش خردمندانه
جلیلوند درباره همایش کارگزاران گزینش کشور که با حضور بیش از هزار نفر از سراسر کشور برگزار میشود، توضیح داد: این همایش با سه هدف اصلی برگزار میشود: یادآوری پیام تاریخی حضرت امام خمینی (ره) که بر ملاک قرار دادن حال فعلی افراد در گزینشها تأکید داشتند؛ برحذر داشتن گزینشگران از برخوردهای سلیقهای، تنگنظری و مسامحهکاری؛ و تأکید بر اصل هدایت جاهلانه به جای رویکرد حذفی.
وی ادامه داد: هدف دیگر همایش، تبیین سیاستهای دولت در حوزه گزینش است و حضور رئیسجمهور به عنوان رئیس هیئت عالی گزینش کشور در این مسیر بسیار راهگشا خواهد بود.
راهاندازی سامانه پیشخوان گزینش
جلیلوند در پاسخ به سؤال درباره بهرهگیری از هوش مصنوعی در گزینش، گفت: در معماری فناورانه سازمانی که ترسیم کردیم، استفاده از هوش مصنوعی و فناوریهای نوظهور پیشبینی شده بود. مهمترین بخش این اقدام، سامانه پیشخوان گزینشی است که امروز به بهرهبرداری میرسد و ورود دادههای اولیه داوطلبان را در بستر فناورانه امکانپذیر میسازد.
وی افزود: استفاده از دستیارهای هوش مصنوعی در تمامی مراحل فرآیند اخذ اطلاعات طراحی شده و این مسیر مرحلهبهمرحله ادامه خواهد یافت. پس از بهرهبرداری، در گزینشهای آینده که طی یک یا دو ماه پایلوت اجرا میشود، این سامانه مورد استفاده قرار میگیرد.
دستاوردهای یکساله
جلیلوند با اشاره به دستاوردهای یکساله هیئت گزینش، اظهار داشت: بهرهمندی از ابزارهای فناورانه در فرآیندهای گزینشی که قبلاً حداقلی بود، امروز با راهاندازی سامانه استعلامات و کد گزینشگری که زمان فرآیندها را از یک ماه به چند دقیقه کاهش داده، تحول ایجاد کرده است.
وی گفت: در همایش کارگزاران گزینش، برای اولین بار از سامانه پیشخوان گزینش کشور که ورود فرد به فرآیند گزینش را بهصورت موبایلمحور ممکن میسازد، رونمایی میکنیم. این سامانه حاصل تلاش شبانهروزی همکاران است و در محضر رئیسجمهور به بهرهبرداری میرسد.
جلیلوند با اشاره به بهبود معیارهای گزینش، افزود: ضوابط و معیارهای گزینش کشور بهروز شدهاند و به زودی به تصویب هیئت عالی خواهند رسید. علاوه بر مولفههای شرعی و اخلاقی، ویژگیهایی مانند میهندوستی، خوشبرخوردی، دلسوزی برای مردم و امانتداری نیز در ارزیابی مورد توجه قرار میگیرند.
اقدامات عملی
وی در پایان با اشاره به اقدامات عملی، گفت: تدوین دستنامه کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران که حلقه مفقوده ۴۳ ساله نهاد گزینش بود، انجام شد. همچنین در حوزه بازرسی، هزاران پرونده بررسی و احقاق حق بیش از ۹,۰۰۰ داوطلب آموزش و پرورش صورت گرفت. در وزارت بهداشت زمان رسیدگی به پروندهها کمتر از ۱۰ روز شده و پروندههای معطله تا پایان سال ۱۴۰۳ به صفر رسید.
جلیلوند تأکید کرد: این اقدامات نشاندهنده حرکت مستمر به سمت شایستهگزینی در دولت چهاردهم است.
