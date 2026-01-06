انصاری:تصفیه تکمیلی و شیرین سازی راهبرد کشور برای مدیریت منابع آب است

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، در سفر استانی خود به هرمزگان، از تصفیه‌خانه فاضلاب بندرعباس و روند تکمیل پروژه بازچرخانی فاضلاب شهری این شهر بازدید میدانی به عمل آورد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با حضور در بخش‌های مختلف این مجموعه، از جمله خروجی تصفیه‌خانه، سوله‌های RO و UF فاز چهارم تصفیه تکمیلی، واحد شیرین‌سازی آب و ساختمان اداری پروژه، کیفیت آب بازچرخانی‌شده و میزان انطباق آن با استانداردهای منابع پذیرنده را مورد بررسی قرار داد.

شینا انصاری این اقدام را در راستای سیاست‌های توسعه پایدار و استفاده از فناوری‌های نوین برای مقابله با بحران کم‌آبی دانست و اظهار کرد: بهره‌گیری از تصفیه تکمیلی و شیرین‌سازی پساب، یکی از راهبردهای اساسی کشور در مدیریت منابع آب و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه است.

وی در حاشیه این بازدید، سازوکارهای مالی پیش‌بینی‌شده در پروژه بازچرخانی فاضلاب بندرعباس را الگویی قابل تعمیم برای سایر طرح‌های تصفیه فاضلاب کشور عنوان کرد و افزود: این مدل می‌تواند بسیاری از موانع تأمین مالی پروژه‌های مشابه در سطح ملی را برطرف کند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت محیط‌زیستی این طرح تصریح کرد: پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب بندرعباس از سه منظر دارای اهمیت ویژه است؛ نخست، استفاده از منابع آب نامتعارف در شرایط محدودیت شدید منابع آبی؛ دوم، کاهش آلودگی‌های دیرینه زیست‌محیطی و حفاظت از اکوسیستم‌ها و زیستگاه‌های دریایی؛ و سوم، ارتقای بهداشت شهری و رفع مزاحمت‌های ناشی از بوی نامطبوع برای شهروندان.

انصاری با یادآوری سابقه بیش از دو دهه‌ای چالش فاضلاب در بندرعباس، از تعهد شخصی خود برای پیگیری و حل مشکلات ارزی و تأمین مالی باقی‌مانده پروژه خبر داد و تأکید کرد: این طرح حیاتی نباید با توقف مواجه شود و بهره‌برداری کامل از آن، به‌عنوان یک دستاورد شاخص محیط‌زیستی، می‌تواند انگیزه‌بخش اجرای پروژه‌های مشابه در کشور باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان، با غرس یک اصله نهال در محوطه تصفیه‌خانه، بر پیوند توسعه زیرساختی با صیانت از محیط‌زیست تأکید کرد و از همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های صنعتی مشارکت‌کننده در اجرای این پروژه قدردانی به عمل آورد.