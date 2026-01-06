تعزیر متخلف فروش سوخت خارج از ضوابط تعیینی دولت در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث حسن‌پور گفت: پرونده فروش ۴۰ هزار لیتر گازوئیل خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۱۹ میلیارد و ۶۹ میلیون ریال، در شعبه ششم رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بندرعباس رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات هرمزگان افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود در پرونده، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را با احتساب بهای مال از دست رفته به پرداخت ۵۷ میلیارد و ۲۰۷ میلیون ریال جزای نقدی معادل سه برابر ارزش ریالی سوخت کشف شده محکوم کرد.

حسن‌پور گفت: کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، این گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.