خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در پی بارش‌های شدید و سیلاب اخیر در شهرستان کهگیلویه، سه جوان جان خود را از دست دادند؛ دو نفر از آنان برادر بودند که پیکر یکی از برادران پیدا و تحویل خانواده شد، اما جست‌وجو برای یافتن پیکر برادر دیگر همچنان ادامه دارد.

در این میان، انتشار کلیپی از پدر داغدار که از نیافتن جسد فرزندش سخن می‌گفت، به‌سرعت از بستر واقعی خود خارج و با روایت‌های ساختگی پیوند زده شد.

تحریف یک درد

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد سخنان این پدر، صرفاً ناظر بر پیدا نشدن پیکر فرزند دومش در سیلاب بوده است، با این حال، برخی جریان‌های معاند تلاش کردند با تحریف این اظهارات، حادثه‌ای طبیعی را به سناریویی سیاسی و ساختگی تبدیل کنند.

روایت رسمی حادثه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ابعاد خسارات گفت: بارندگی‌های سیل‌آسا موجب طغیان رودخانه‌ها، انسداد راه‌های کهگیلویه به خصوص در منطقه سرپری و آسیب به منازل و زیرساخت‌ها شد و از ساعات نخست، تیم‌های امدادی در مناطق حادثه‌دیده مستقر شدند.

منوچهر محمدی با تأیید تلفات افزود: در این حادثه سه نفر جان باختند و عملیات جست‌وجو برای یافتن آخرین فرد مفقود همچنان ادامه دارد که خسارات اولیه ده‌ها میلیارد تومان برآورد شده است.

امدادگران در خط پایان انتظار

سرپرست جمعیت هلال احمر استان هم در گفت و گو با خبرنگار مهر نیز با اشاره به دشواری عملیات گفت: تیم‌های تخصصی امداد و نجات، واکنش سریع و سگ‌های زنده‌یاب به منطقه سرپری اعزام شدند. با وجود شرایط نامساعد جوی، جست‌وجو متوقف نشده است.

سید عادل رهبریان تأکید کرد: تمام ظرفیت استان و استان‌های معین برای یافتن مفقودان به‌کار گرفته شده است.

هم‌افزایی برای یافتن پیکر مفقود

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در گفت و گو با خبرنگار مهر از مشارکت نیروهای کمکی خبر داد و گفت: با همکاری نیروی دریایی سپاه بوشهر و امدادگران خوزستان، عملیات جست‌وجو تقویت شده و مسیر ۱۳ کیلومتری تا سد کوثر به‌طور کامل پایش شده است.

واقعیت، فراتر از هیاهو

آنچه در دهدشت رخ داد، یک فاجعه طبیعی تلخ بود، نه سناریویی ساختگی، سوء‌استفاده از سخنان یک پدر داغدار، تنها رنج خانواده‌ای چشم‌انتظار را عمیق‌تر می‌کند.

در میان هیاهوی روایت‌سازی‌ها، حقیقت روشن است: سیلاب جان گرفت، امدادگران ایستادند و واقعیت، بی‌نیاز از سناریونویسی، خود سخن می‌گوید.