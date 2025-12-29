عادل رهبریان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در پی بارندگی شدید و طغیان سد و رودخانه سرپری در پنج کیلومتری شهر دهدشت، سه جوان عصر روز یکشنبه در جریان خروشان رودخانه غرق و مفقود شدند.

وی افزود: پس از تلاش‌های گسترده نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر، مردم محلی و گروه‌های داوطلب، جسد دو نفر از این جوانان در فاصله چندصد متری پایین‌تر از محل وقوع حادثه پیدا شد.

سرپرست جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: متأسفانه پیکر نفر سوم تاکنون پیدا نشده و تیم‌های امداد و نجات به همراه نیروهای مردمی، جست‌وجو در مسیر رودخانه را ادامه می‌دهند.

وی تاکید کرد: مردم شهر دهدشت به‌ویژه اهالی روستاهای «سرپری» و «چاه‌بردی»، دوشادوش خانواده داغ‌دیده در مسیر رودخانه حضور دارند و در تلاش برای یافتن پیکر فرد مفقودشده هستند.

رهبریان از مردم خواست در صورت مشاهده علائم یا آثار احتمالی از فرد مفقودشده، موضوع را سریعاً به نیروهای امدادی مستقر در منطقه اطلاع دهند تا روند عملیات جست‌وجو تسریع شود.