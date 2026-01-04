۳۴۰۰ فروشگاه ایلام برای اجرای طرح کمک معیشتی آمادگی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی روز یکشنبه در نشست کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم استان ایلام، اظهار کرد: بر پایه شیوهنامه ابلاغی دولت، طرح کمک معیشتی در قالب «کارت الکترونیکی کالا» اجرایی میشود.
وی افزود: در این طرح، به ازای هر نفر از مشمولان یارانه، ماهانه مبلغ ۱۰ میلیون ریال (یک میلیون تومان) به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
استاندار ایلام گفت: این اعتبار حمایتی برای یک دوره چهار ماهه پیشبینی شده به طوری که یک خانواده چهار نفره در مجموع ۱۶۰ میلیون ریال (۱۶ میلیون تومان) اعتبار خرید دریافت میکند که بر اساس شیوهنامههای ابلاغی، زمینه برداشت آن در یک یا دو نوبت فراهم است.
کرمی با تشریح راهبرد دولت چهاردهم در حذف ارز ترجیحی یادآور شد: در الگوی جدید، برخلاف گذشته که یارانه در ابتدای چرخه واردات پرداخت میشد، این بار حمایت مالی بهصورت مستقیم به دست مصرفکننده نهایی میرسد.
وی اظهار کرد: بر این اساس کالاهای اساسی با نرخ ارز آزاد تأمین و اختلاف قیمت ناشی از آن، از طریق اعتبار کارتهای الکترونیکی جبران میشود.
استاندار ایلام درباره اقلام مشمول این طرح توضیح داد: این بسته حمایتی بر روی کالاهای راهبردی و اساسی متمرکز است و شامل شیر، پنیر، ماست، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخممرغ، برنج، روغن، ماکارونی، قند، شکر و حبوبات میشود.
کرمی تاکید کرد: این طرح شامل مواردی همچون سوخت و سایر کالاها نبوده و نرخ اینگونه اقلام دستخوش تغییر نخواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه دولت از چرخه تولید و توزیع غافل نیست، یادآور شد: برای پیشگیری از هرگونه رکود و کمک به پویایی بازار، بستههای پشتیبانی بانکی و اعتباری ویژهای برای اصناف و تولیدکنندگان در نظر گرفته شده تا روند تأمین کالا با قدرت ادامه یابد.
استاندار ایلام با اشاره به احتمال بروز برخی نارساییها در روزهای نخست اجرا گفت: کارگروه ویژهای در سطح ملی و استانی تشکیل شده که بهصورت روزانه و مستمر چالشها را رصد و برای رفع آنها تصمیمگیری میکند.
وی در پایان با فراخوان دستگاههای اجرایی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و شبکه بانکی به همکاری همهجانبه، از مردم و بازاریان خواست تا همانند گذشته با شکیبایی و در چارچوب قانون، دولت را در اجرای موفق این جراحی اقتصادی که با هدف بهبود سفره مردم و رونق تولید طراحی شده، یاری کنند.
