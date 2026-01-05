لرستان؛ مهد ماهیان سردابی و آینده خاویار ایران

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: رشد چشمگیر تولید آبزیان در لرستان، این استان را به یکی از کانون‌های پیشروی شیلات کشور تبدیل کرده است. با ثبت تولید بیش از ۴۲ هزار تن در سال گذشته و پیش‌بینی افزایش آن به ۴۵ هزار تن در سال جاری، لرستان نه‌تنها در تولید ماهیان سردابی رتبه نخست کشور را در اختیار دارد، بلکه با برنامه‌ریزی بلندپروازانه، عرصه جدیدی را در پرورش ماهیان خاویاری با سودآوری و ارزش افزوده بالا گشوده است.

تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش، از توسعه مراکز تکثیر و پرورش گرفته تا ایجاد کارخانه‌های فراوری و خوراک، در کنار بهره‌گیری از مزیت‌های منحصربه‌فرد جغرافیایی و آب‌وهوایی، افق روشنی را برای تبدیل لرستان به قطب اصلی آبزی‌پروری در غرب کشور و حتی حضور مؤثر در بازارهای بین‌المللی ترسیم می‌کند.

تولید ۴۲ هزار تن آبزیان در لرستان

کیارش بیرانوند مدیرکل شیلات لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برنامه‌ریزی برای توسعه پرورش ماهیان خاویاری در استان خبر داد و اظهار داشت: باتوجه‌به ظرفیت‌های موجود در مناطق جنوبی لرستان در پرورش ماهیان گرمابی، هدف‌گذاری برای حرکت به سمت پرورش ماهیان خاویاری به دلیل سودآوری و بازارپسندی بهتر در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به ساخت مجتمع‌های خاویاری در استان تأکید کرد: پس از تکمیل این مجتمع‌ها، لرستان قادر خواهد بود به‌اندازه کل کشور خاویار تولید کند.

مدیرکل شیلات لرستان با اشاره به آمار تولید آبزیان استان، اظهار داشت: تولید آبزیان لرستان در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۲ هزار تن بوده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری به ۴۵ هزار تن افزایش یابد.

تولید ۱.۵ تن خاویار در لرستان

مدیرکل شیلات لرستان با اشاره به کسب رتبه نخست تولید ماهیان سردابی در کشور، ابراز امیدواری کرد که استان در زمینه پرورش ماهیان خاویاری نیز به جایگاه اول کشور دست یابد.

بیرانوند توسعه آبزی‌پروری را پایه اقتصاد پایدار و اشتغال‌زایی گسترده در لرستان دانست و گفت: رونق این بخش می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد فرصت‌های شغلی و رشد اقتصادی استان ایفا کند.

وی با اشاره به دستاوردهای لرستان در حوزه‌های تخصصی شیلات، افزود: در تولید خاویار از مرحله صفر به تولید بیش از ۱.۵ تن خاویار و ۲۵۰ تن گوشت ماهیان خاویاری رسیده‌ایم.

لرستان در مسیر تبدیل‌شدن به قطب آبزی‌پروری غرب کشور

مدیرکل شیلات لرستان، افزود: همچنین در بخش تکثیر بچه‌ماهی با داشتن ۳۵ مرکز تکثیر و تولید سالانه بیش از ۱۱۰ میلیون قطعه بچه‌ماهی باکیفیت، رتبه اول کشور را در اختیار داریم.

بیرانوند، اضافه کرد: لرستان توانایی تولید ۵۰ درصد بچه‌ماهی موردنیاز کشور را دارد و قادر است به کشورهای همسایه نیز صادرات داشته باشد.

وی گفت: این استان می‌تواند نیمی از نیاز بچه‌ماهی کشور را تأمین کند و باهدف تولید ۶۰ هزار تن ماهی، در مسیر تبدیل‌شدن به قطب اصلی آبزی‌پروری غرب کشور حرکت می‌کند.

لزوم تکمیل زنجیره ارزش صنعت آبزیان در لرستان

حمزه رستم پور رئیس سازمان شیلات ایران دراین‌رابطه با مهر، اظهار داشت: استان لرستان به جهت موقعیت جغرافیایی که دارد، از کوهستان آب‌خنکش تا دشت‌های آب گرمش. همه گونه‌های آبزیانی که قابل‌پرورش در آب شیرین باشد در لرستان می‌تواند پرورش داده شود.

وی با اشاره به پیشرفت صنعت آبزیان در لرستان طی یک دهه گذشته، عنوان کرد: تولید این حوزه در لرستان در این مدت چندبرابر شده است.

رئیس سازمان شیلات ایران در ادامه سخنان خود با تأکید بر لزوم تکمیل زنجیره ارزش صنعت آبزیان در لرستان، افزود: اگر زنجیره ارزش آبزیان در لرستان کامل کنیم، این حوزه اقتصادی‌تر می‌شود.

رستم پور، بیان داشت: به طور مثال کارخانجات خوراک آبزیان در لرستان تعدادشان کم است، این امر باید موردتوجه قرار گیرد و تعداد این کارخانه‌ها در لرستان افزایش پیدا کند.

لرستان در راه ورود به بازارهای خارجی حوزه آبزیان

محمد خاکی رئیس اتاق بازرگانی لرستان نیز دراین‌رابطه با مهر، اظهار داشت: به لطف نعمتی که نصیب لرستان شده، آب فراوان، طبیعت خوب و اقلیم مناسب موجب شده که در تولید آبزیان رتبه بسیار خوبی داشته باشد.

وی با بیان اینکه لرستان با حدود هزار تن تولید، رتبه اول استان‌های غیر ساحلی را در حوزه آبزیان دارد، عنوان کرد: می‌طلبد که ما کمک کنیم از این تولید حداکثر ارزش افزوده را ایجاد کنیم و خلق ثروت کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه ما می‌خواهیم در این راستا بین تولیدکننده و صادرکننده در این حوزه پیوندی برقرار کنیم، گفت: این امر در این راستا بوده که بتوانیم به بازارهای خارجی ورود پیدا کنیم.

خاکی، بیان داشت: متأسفانه علی‌رغم ظرفیت‌های بسیار خوبی که ما در لرستان در حوزه صنعت آبزیان داریم، سهم استان در بازارهای بین‌المللی به‌شدت پایین است.

وی با اشاره به اینکه در تلاش هستیم که با ورود فناوری‌های نوین به حوزه صنعت آبزیان و همچنین افزایش تولید وارد بازارهای هدف شویم، تصریح کرد: امیدواریم صنعت آبزیان نقشی در توسعه اقتصادی استان با این اقدامات ایفا کند.

بنابراین گزارش، لرستان باتکیه‌بر رتبه نخست در پرورش ماهیان سردابی و مزیت‌های طبیعی بی‌نظیرش، حالا گام‌های بلندی برای تبدیل‌شدن به قطب خاویار ایران برمی‌دارد. این جهش نه‌تنها نقشه اقتصادی استان را متحول خواهد کرد، بلکه می‌تواند ایران را در بازار جهانی خاویار به بازیگری کلیدی تبدیل کند. موفقیت این مسیر، اما در گرو تکمیل زنجیره ارزش، توسعه زیرساخت‌های فراوری و نفوذ هوشمندانه به بازارهای بین‌المللی است. آینده لرستان در عمق آب‌های شیرینش جاری است؛ آینده‌ای که می‌تواند درخشان‌تر از همیشه باشد.