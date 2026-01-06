سهم سالمندی آذربایجان شرقی برای نخستین بار دورقمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتحزاده روز سهشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: سرشماری آزمایشی با رویکرد ثبتی مبنا از تاریخ ۱۴ دی ماه آغاز شده و تا ۳ بهمنماه سال جاری در شهر صوفیان شهرستان شبستر و روستاهای دهستان چلهخانه انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه مأموران آمارگیر آموزشهای لازم را دیدهاند و با مراجعه به خانوارها، اطلاعات لازم را ثبت خواهند کرد، اظهار کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح، بررسی و رفع مسائل و مشکلات مربوط به شیوه جدید ثبتی مبنا برای سرشماری عمومی سال ۱۴۰۵ است.
فتح زاده بر اهمیت همکاری مردم، دهیاران و اعضای شورای اسلامی با مأموران آمارگیر تأکید کرد و آن را در جمعآوری اطلاعات دقیق و صحیح برای برنامهریزی های آتی ضروری دانست.
وی با بیان اینکه سرشماری عمومی به روش ثبتی مبنا برای نخستین بار در کشور به اجرا در میآید، افزود: در این مرحله، بخشی از اطلاعات پایهای خانوارها و آبادیها با مراجعه مستقیم مأموران آمارگیر به خانوارها جمعآوری میشود و بقیه اطلاعات مورد نیاز از طریق دادههای ثبتی موجود در سازمانها و نهادهای دولتی تکمیل خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی در ادامه، آخرین برآوردهای جمعیتی استان را نیز تشریح کرد و گفت: جمعیت استان آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۴ برابر ۴ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۶۲۳ نفر برآورد شده که بیش از ۷۳ درصد از این تعداد در نقاط شهری و ۲۷ درصد در نقاط روستایی ساکن هستند.
وی با اشاره به ترکیب سنی جمعیت استان، ابراز داشت: سهم گروه سنی ۱۴-۰ سال استان ۲۱ درصد، ۶۴-۱۵ سال ۶۸.۵ درصد ۶۵ و بیشتر ۱۰.۵ درصد است.
فتحزاده اظهار کرد: با ثبت سهم ۱۰.۵ درصدی برای گروه سنی بالای ۶۵ سال، برای نخستین بار است که سهم جمعیتی سالمندی استان از کل جمعیت استان دورقمی میشود و این موضوع نیازمند توجه ویژه در برنامهریزی های اجتماعی و بهداشتی است.
