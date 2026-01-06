به گزارش خبرگزاری مهر، مهران اوچی صبح سه شنبه در نشست مشترک با معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، با تأکید بر جایگاه جهاددانشگاهی، ضرورت حضور فعال و مستمر این نهاد در بطن دانشگاه‌ها را به عنوان یک اصل بنیادین برای اثرگذاری در محیط علمی و فرهنگی کشور برشمرد و گفت: این حضور باید مبتنی بر نیازسنجی دقیق از جامعه دانشجویی باشد و این نهاد فرهنگی و علمی آماده همکاری مشترک می باشد.

وی یکی از اهداف اصلی جهاددانشگاهی را مهارت‌افزایی دانشجویان برای آماده‌سازی جهت ورود به بازار کار و کاهش شکاف مهارتی عنوان کرد و افزود: ارائه آموزش‌های مهارتی -کاربردی که به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در کنار مهارت‌های بالینی و درمانی از اولویت‌های ما خواهد بود.

سرپرست جهاددانشگاهی استان اردبیل، ماموریت اصلی این نهاد انقلابی را فرهنگی عنوان کرد و گفت: فعالیت‌های خلاقانه جهاددانشگاهی به عنوان یک نهاد مولود انقلاب اسلامی آن را از سایر مراکز و نهادهای فرهنگی در اجرای برنامه‌های فرهنگی خلاقانه متمایز کرده است.

اوچی اردبیلی با اشاره به دستاوردهای چشمگیر مرکز درمان ناباروری قفقاز، این مرکز را نمونه‌ای موفق از تلفیق علم و خدمت دانست و اعلام کرد: این مرکز توانسته است با تکیه بر دانش روز، تا کنون موجب تولد ۳ هزار و ۵۰۰ نوزاد شود و مرجع امیدآفرینی برای خانواده‌های متعددی باشد که با مشکل ناباروری مواجه هستند. این دستاورد نشان‌دهنده توانمندی‌های فنی و تخصصی جهاددانشگاهی در استان است.

بهنام مولایی، معاون فرهنگی- و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نیز در این نشست نیز ضمن استقبال از رویکردهای جهاددانشگاهی، بر آمادگی دانشگاه علوم پزشکی برای اجرای تفاهم‌نامه‌ها و گسترش تعاملات به ویژه در عرصه دانشجویی، فرهنگی و مهارت افزایی تاکید کرد.

وی بر اهمیت فعالیت های فرهنگی در بطن دانشگاه تأکید کرد و گفت: معاونت فرهنگی در واقع ویترین دانشگاه علوم پزشکی است و باید فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه به بهترین شکل ممکن از طریق این معاونت به جامعه معرفی شود.

مولایی همچنین خواستار استفاده از ظرفیت رسانه‌های جهاددانشگاهی برای پوشش جامع و تأثیرگذار اخبار و دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی شد.

معاون فرهنگی-دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به تقویم برنامه های فرهنگی دانشجویی این دانشگاه بیان داشت: برنامه‌های این دانشگاه بصورت فصلی تعریف شده است و بطور متوسط در ماه به یک برنامه فرهنگی خلاقانه در کنار سایر برنامه#های متنوع برای دانشجویان متناسب با نیاز آنان برگزار می شود.

وی از برگزاری مسابقه مناظره دانشجویی با محوریت سلامت در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در چند روز آینده خبر داد و گفت: با توجه به سابقه برگزاری مسابقات مناظرات دانشجویی و مرجعیت این نهاد در این زمنیه نیازمند همکاری و همراهی جهاددانشگاهی استان بویژه سازمان دانشجویان این نهاد در برگزاری موفق این مسابقه هستیم.

در پایان این نشست، طرفین بر تسریع در انعقاد تفاهم‌نامه همکاری جامع تأکید کردند تا چارچوب‌های لازم برای اجرای برنامه‌های مشترک در زمینه‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و فناورانه فراهم آید.