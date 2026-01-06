آموزش زبان انگلیسی در منزل

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پلتفرم رابوتاک www.rabotalk.ir به عنوان یک مجموعه تخصصی آموزش ویدئویی زبان انگلیسی، تلاش کرده است تا یادگیری زبان را برای بزرگسالان، کودکان و نوجوانان سادهتر، جذابتر و مقرون به صرفه تر کند.
آموزش زبان انگلیسی به صورت ویدئویی و کاربردی با دورههای رابوتاک
یکی از ویژگیهای مهم رابوتاک، تمرکز بر آموزش ویدئویی زبان انگلیسی است. در این روش، زبانآموزان میتوانند بدون محدودیت زمانی و مکانی، به محتوای آموزشی استاندارد دسترسی داشته باشند و متناسب با سرعت یادگیری خود پیش بروند. این موضوع به ویژه برای افرادی که زمان کافی برای شرکت در کلاسهای حضوری ندارند، اهمیت زیادی دارد.
رابوتاک دورههای آموزشی خود را به صورت هدفمند طراحی کرده و آنها را در قالب سه دوره اصلی ارائه میدهد که هر کدام پاسخگوی نیاز گروه خاصی از مخاطبان هستند.
رابوپلاس؛ دوره جامع آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان
دوره جامع آموزش زبان انگلیسی رابوپلاس دورهای برای آموزش و تقویت تمام مهارتهای زبان انگلیسی بزرگسالان است. این دوره با استفاده از روش Parallel Learning طراحی شده و زبانآموز را از سطح صفر تا مراحل پیشرفته همراهی میکند.
دوره رابوپلاس شامل ۷ دوره کامل است که در قالب یک پکیج آموزشی ارائه میشود:
دورههای اصلی: رابو ۱، رابو ۲، رابو ۵۰۴
دورههای تکمیلی: رابوگرامر، رابوپادکست، رابوانرژی و رابوتراول
در این دوره، مهارتهای اصلی زبان شامل مکالمه، شنیداری، واژگان و گرامر بهصورت همزمان تقویت میشوند و زبانآموز میتواند از آموزشهای ویدئویی کاربردی برای استفاده واقعی از زبان انگلیسی در موقعیتهای روزمره بهره ببرد.
در نهایت میتوان گفت این دوره جامع آموزش زبان انگلیسی رابوپلاس، پیش نیاز قدرتمندی برای آزمونهای بین المللی نظیر آیلتس IELTS است.
رابوکیدز؛ آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان با رویکرد سرگرمی
آموزش زبان انگلیسی در سنین پایین، نیازمند روشهایی متفاوت و جذاب است. دوره جامع آموزش زبان انگلیسی کودکان و نوجوانان رابوکیدز بهعنوان دوره تخصصی آموزش زبان برای کودکان و نوجوانان، با همین رویکرد طراحی شده است.
در دوره Rabo Kids، آموزش زبان با استفاده از:
کارتونها و انیمیشنهای جذاب
تمرینهای آموزشی هدفمند
پشتیبانی آموزشی
انجام میشود تا یادگیری برای کودکان به یک تجربه آموزنده و در عین حال سرگرمکننده تبدیل شود.
در این دوره، کودکان و نوجوانان با:
الفبای زبان انگلیسی
کلمات پرکاربرد
مکالمات ساده و کاربردی
ساختارهای پایه زبان
آشنا میشوند و بدون فشار آموزشی، مهارتهای زبانی خود را تقویت میکنند.
رابوفمیلی؛ یادگیری زبان برای تمام اعضای خانواده با هزینه کمتر
برای خانوادههایی که چند زبان آموز در سنین مختلف دارند، رابوتاک دورهای ویژه با نام رابوفمیلی در نظر گرفته است. این دوره ترکیبی، امکان استفاده همزمان از آموزشهای بزرگسالان و کودکان را فراهم میکند، که میتوان این دوره جامع را از وب سایت رابوتاک به آدرس www.rabotalk.ir تهیه نمایید.
رابوفمیلی شامل:
دوره جامع رابوپلاس
دوره جامع رابوکیدز
است و این امکان را فراهم میکند که تمام اعضای خانواده در گروههای سنی مختلف، بهصورت همزمان و روی دو دستگاه از محتوای آموزشی استفاده کنند. این پکیج با قیمتی مقرونبهصرفهتر نسبت به خرید جداگانه دورهها ارائه میشود و گزینهای اقتصادی برای خانوادهها بهشمار میرود.
اگر به دنبال یک روش مدرن، انعطافپذیر و کاربردی برای یادگیری زبان انگلیسی هستید، پلتفرم رابوتاک با دورههای ویدئویی متنوع خود میتواند پاسخگوی نیاز شما باشد؛ چه برای بزرگسالان، چه کودکان و چه تمام اعضای خانواده.
یادگیری زبان انگلیسی بدون محدودیت مکان و زمان
یکی از مهمترین مزایای آموزش ویدئویی زبان انگلیسی، امکان یادگیری در محیط شخصی و بدون محدودیت مکانی است. زبانآموزان میتوانند در خانه، محل کار یا هر فضای دلخواه دیگری به محتوای آموزشی دسترسی داشته باشند و دیگر نیازی به صرف زمان برای رفتوآمد به کلاسهای حضوری ندارند. این موضوع بهویژه برای افرادی که با محدودیت زمانی، ترافیک شهری یا فاصله مکانی مواجه هستند، اهمیت زیادی دارد.
امکان مرور و تکرار آموزشها متناسب با سرعت یادگیری
در آموزشهای ویدئویی، زبانآموز این فرصت را دارد که محتوای آموزشی را چندینبار مشاهده کند. برخلاف کلاسهای حضوری که در صورت از دست رفتن یک جلسه یا متوجه نشدن یک مبحث، امکان بازگشت وجود ندارد، در آموزش ویدئویی میتوان ویدئوها را متوقف کرد، به عقب بازگرداند و دوباره مرور کرد. این ویژگی باعث میشود یادگیری عمیقتر و متناسب با توان فردی هر زبانآموز انجام شود.
کاهش هزینهها و حذف سختیهای رفت و آمد
یکی دیگر از مزایای مهم آموزش ویدئویی زبان انگلیسی، کاهش قابلتوجه هزینههاست. در این روش، هزینههایی مانند رفتوآمد، ترافیک، اتلاف زمان و ثبتنام در کلاسهای حضوری حذف میشود. همین موضوع باعث شده آموزش ویدئویی به گزینهای مقرونبهصرفه برای بسیاری از زبانآموزان و خانوادهها تبدیل شود.
برای آشنایی بیشتر با دورهها و جزئیات هر پکیج، میتوانید به سایت رسمی رابوتاک به آدرس www.rabotalk.ir مراجعه کنید.
