به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، الیاف پلی‌آمید که اغلب با نام نایلون شناخته می‌شوند، در دنیای مد و پوشاک همیشه بحث‌برانگیز بوده‌اند: آیا این فیبر مصنوعی قدرتمند واقعاً الیافی مناسب برای تولید لباس و پوشاک هستند یا فقط به عنوان یک گزینه ارزان و موقتی شناخته می‌شوند؟ منتقدان می‌گویند پلی آمید تنفس‌پذیری ضعیف، جذب رطوبت کم و حتی حساسیت‌زایی برای پوست‌های حساس دارد، اما طرفدارانش بر استحکام فوق‌العاده، دوام بالا در برابر سایش و سبکی آن تأکید می‌کنند که لباس را در برابر پارگی و شست‌وشوی مداوم مقاوم نگه می‌دارد. در ادامه ابعاد مختلف استفاده از الیاف پلی آمید در صنعت پوشاک و البسه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الیاف پلی آمید چیست؟

الیاف پلی آمید نوعی پلیمر ترموپلاستیک مصنوعی است که از مواد شیمیایی خاص ساخته می‌شود. این الیاف مصنوعی استحکام کششی و مقاومت سایشی بالایی دارند و به دلیل انعطاف‌پذیری و دوام مناسب، در صنایع مختلف از جمله خودروسازی، صنایع مهندسی و تولید البسه کاربرد گسترده‌ای یافته است. استحکام و قابلیت رنگ‌پذیری بالای این الیاف، بازار خرید پلی آمید در صنعت نساجی را رونق بخشیده است.

نقش الیاف پلی آمید در صنعت تولید لباس و منسوجات

الیاف پلی آمید نیز همانند پلی اولفین الاستومر، نقشی محوری و چند جانبه در صنعت پوشاک و البسه دارند، به طوری که طبق آمار، بیش از ۴۰ درصد بازار جهانی جوراب، لباس ورزشی و پوشاک را پوشش می‌دهند. مزایای فنی این الیاف عبارتند از:

۱_ استحکام و دوام بالا

پیوندهای قوی ساختار مولکولی الیاف پلی آمید باعث شده در برابر سایش و کشش مقاومت بالایی داشته باشند. از این‌رو، نسبت به الیاف طبیعی مانند پنبه ۱۰ تا ۱۵ برابر مقاوم‌تر عمل می‌کنند. در تولید جوراب‌های نازک و لباس‌های ورزشی، این دوام بالا اجازه می‌دهد محصولات پس از صدها بار شست‌وشو و استفاده روزانه بدون پارگی یا تغییر شکل باقی بمانند.

۲_ خشک شدن سریع و تنفس‌پذیری

الیاف پلی آمید جذب رطوبت نسبتاً کمی دارند، بنابراین رطوبت عرق بدن در بافت نفوذ می‌کند اما تنفس‌پذیری متوسط آن اجازه عبور بخار آب را می‌دهد و خشک شدن نسبتاً سریعی فراهم می‌کند.

۳_ رنگ‌پذیری و زیبایی‌شناسی

یکی از ویژگی‌های مهم الیاف پلی آمید این است که رنگ (به خصوص رنگ‌های اسیدی و دیسپرس) تا عمق بافت آن‌ها نفوذ می‌کند و ثبات بالایی در برابر شست‌وشو، نور و سایش دارد. از نظر زیبایی‌شناسی نیز این الیاف ظاهر براق و سطحی صاف دارند که باعث زیبایی و شفافیت بیشتر پارچه می‌شود.

۴_و زن سبک و انعطاف‌پذیری بالا

وزن سبک و انعطاف‌پذیری بالای الیاف پلی آمید به مزیتی رقابتی برای تولید لباس‌های ورزشی، لباس زیر و پوشاک روزمره نسبت به بعضی الیاف طبیعی تبدیل شده است. همچنین این الیاف به راحتی خم شده و با حرکات بدن هماهنگ می‌شوند؛ بدون اینکه حس سنگینی ایجاد کنند.

چالش‌های استفاده از الیاف پلی آمید در صنعت پوشاک و البسه

علی‌رغم مزایای بی‌شمار الیاف پلی آمید در صنعت پوشاک و منسوجات، این الیاف مانند سایر مواد پلیمری با چالش‌هایی نیز همراه‌اند. از جمله اینکه الیاف پلی‌آمید غیرقابل تجزیه زیستی هستند و تولید آن‌ها وابسته به نفت است که منجر به آلودگی بالا و انتشار میکروپلاستیک‌ها در شست‌وشو می‌شود.

همچنین، هزینه تولید بالا و نیاز به افزودنی‌های شیمیایی برای بهبود خواص، ریسک حساسیت پوستی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، آسیب‌پذیری الیاف پلی آمید در برابر حرارت بالا و ایجاد حس گرما و عدم تنفس‌پذیری در شرایط آب‌وهوایی مرطوب، استفاده از این الیاف را با محدودیت‌هایی مواجه می‌کند. با این حال، ترکیب با الیاف طبیعی می‌تواند برخی چالش‌ها را کاهش دهد.

الیاف پلی آمید؛ گزینه‌ای مطمئن یا چالش‌برانگیز برای تولید لباس؟

الیاف پلی آمید را می‌توان هم گزینه‌ای مطمئن و هم چالش‌برانگیز برای تولید لباس دانست. این الیاف به دلیل استحکام بالا، وزن سبک، انعطاف‌پذیری و رنگ‌پذیری عالی، در تولید جوراب، لباس زیر و پوشاک ورزشی کاربرد گسترده‌ای دارند و دوام پارچه را در برابر شست‌وشو و سایش تضمین می‌کنند.

با این حال، ضعف در تنفس‌پذیری، احتمال ایجاد حساسیت پوستی و اثرات زیست‌محیطی ناشی از منشأ نفتی و غیر قابل تجزیه بودن آن، از چالش‌های مهم محسوب می‌شود. در نتیجه، استفاده از پلی آمید به‌ویژه در ترکیب با الیاف طبیعی مانند پنبه یا ویسکوز، می‌تواند تعادلی میان عملکرد فنی و راحتی مصرف‌کننده ایجاد کند.

باتوجه به نقش حیاتی این الیاف در صنایع نساجی و مهندسی، خرید الیاف پلی آمید از تولیدکننده معتبر اهمیت بالایی دارد، زیرا کیفیت، خلوص و ویژگی‌های فنی محصول بر عملکرد نهایی پارچه و دوام آن تأثیر مستقیم می‌گذارد.