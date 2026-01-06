حسینی: روایت خدمات، سپر نظام در برابر جنگ ادراکی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر حسینی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه جهاد تبیین کارکنان اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، بر جایگاه دینی و قانونی فریضه امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد و اجرای آن را مسئولیتی عمومی و مستمر دانست که در قرآن کریم و اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تصریح قرار گرفته است.

وی با اشاره به ساختار قانونی این فریضه در دستگاه‌های اجرایی، از تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در هر مجموعه خبر داد و بیان کرد: ریاست این شورا بر عهده مدیر دستگاه قرار دارد و اعضا شامل دبیر، جانشین، نماینده بانوان و سایر افراد منتخب، بر اساس ضوابط قانونی تعیین می‌شوند تا اجرای این فریضه به‌صورت منظم و هدفمند دنبال شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان، کارکنان اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از اقشار اثرگذار در پاسخ به مطالبات عمومی جامعه معرفی کرد و افزود: مسئله اشتغال و معیشت، اصلی‌ترین دغدغه جوانان و خانواده‌هاست و نقش شما در این حوزه، نقشی مستقیم و تعیین‌کننده در آرامش و امید اجتماعی دارد.

حسینی با اشاره به برخی برداشت‌ها و قضاوت‌های نادرست در فضای عمومی، از نادیده‌گرفته‌شدن تلاش‌های میدانی کارکنان این حوزه سخن گفت و تصریح کرد: پیچیدگی‌ها و چالش‌های حوزه کار و اشتغال کمتر دیده می‌شود و گاه قضاوت‌هایی بدون اطلاع کافی مطرح می‌شود، در حالی که واقعیت، تلاش مستمر و دلسوزانه نیروهای این مجموعه برای رفع مشکلات مردم است.

وی جهاد تبیین را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در شرایط کنونی کشور دانست و خاطرنشان کرد: تبیین، محدود به سخنرانی و بیان کلیات نیست؛ بلکه اطلاع‌رسانی مستند و دقیق درباره آمار اشتغال، احیای واحدهای تولیدی، فعالیت تعاونی‌ها، پرداخت تسهیلات و برنامه‌های حمایتی، نقش مهمی در آگاهی‌بخشی و امیدآفرینی دارد.

دبیر ستاد امر به معروف کردستان، تهیه گزارش‌های کوتاه و یک‌صفحه‌ای از اقدامات و دستاوردها را گامی عملی در این مسیر عنوان کرد و گفت: این گزارش‌ها با همکاری ستاد، از طریق اساتید، تبیین‌گران، هیئت‌های اندیشه‌ورز، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد.

حسینی با استناد به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ضرورت روایت خدمات نظام و دولت، ضعف در اطلاع‌رسانی را زمینه‌ساز بهره‌برداری رسانه‌های معاند دانست و اظهار کرد: ناآگاهی مردم از خدمات انجام‌شده، بستر ناامیدی و تحریف واقعیت‌ها را فراهم می‌کند.

وی در پایان، با هشدار نسبت به شدت‌گرفتن جنگ رسانه‌ای و ادراکی دشمنان، نقش کارکنان دستگاه‌های اجرایی در انتقال صحیح واقعیت‌ها را راهبردی توصیف کرد و از آمادگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان برای همکاری با دستگاه‌ها در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و فضای مجازی خبر داد؛ همکاری‌ای که با برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی، در مسیر ارتقای آگاهی عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی نظام دنبال می‌شود.