به گزارش خبرگزاری مهر، لطف‌الله فروزنده، معاون امور مناطق شهرداری تهران، در آئین تجلیل از عوامل مؤثر در نبرد اقتدار ملی ایران و بازسازی مناطق آسیب‌دیده، با تقدیر از تلاش‌های گذشته، بر عزم جدی مدیریت شهری برای خدمت‌رسانی هرچه بیشتر به شهروندان تأکید کرد.

فروزنده در ابتدای این مراسم با تقدیر از تلاش مجموعه‌های فعال در بازسازی شهر تهران پس از جنگ ۱۲ روزه بیان کرد: همکاری گسترده میان دستگاه‌های مختلف به ویژه در مدیریت شهری برای بازسازی آسیب‌های پس از جنگ ۱۲ روزه «حماسه‌ای بزرگ» است؛ این حماسه بزرگ ناشی از همدلی و احساس وظیفه و مسئولیت همگانی بود که هر کس در هر جایگاه، کار را به بهترین شکل انجام داد.

معاون امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به تحول رویکرد اداری در مدیریت شهری ششم تهران گفت: از ابتدا دوره ششم برنامه شهردار تهران و مجموعه مدیریت شهری این بود که شهرداری تبدیل به یک نهاد خدمتگزار به مردم شود و در این مسیر بی آنکه توجه کنیم کدام کار به ما مربوط است زیر بار انجام هر کار به‌ظاهر نشدنی می‌رویم.

فروزنده با ارائه نمونه‌هایی از این اقدامات گفت: به عنوان مثال وقتی برخی حاضر نبودند مسئولیت معتادان متجاهر را بپذیرند شهرداری مسئولیت ساماندهی معتادان را بر عهده گرفت و اکنون ما مفتخریم که ۲۰ هزار معتاد را به تنهایی ساماندهی کردیم. همچنین ۴۰ هزار خانم بدسرپرست یا بی سرپرست سازماندهی شدند که اقدامی بسیار مؤثر بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به تحولات مالی و اقتصادی شهرداری اشاره کرد و افزود: مجموعه‌ای که پیش از این مجبور بود برای پرداخت حقوق، وام بگیرد، امروز به مجموعه‌ای تبدیل شده که درآمد آن چندین برابر دوره‌های قبل است. و در نتیجه آن پروژه‌های بزرگی که سال‌ها فراموش شده بودند، مانند پروژه بزرگراه یادگار امام، بروجردی و شهید شوشتری آغاز شد و امروز شهرداری در حال خدمت‌رسانی به مردم است.

معاون امور مناطق شهرداری تهران، پیشرفت‌های حوزه مترو را نیز برشمرد: در بخش مترو اتفاقات بزرگی افتاده است. ۲۲ ایستگاه و حدود ۴۰ کیلومتر مسیر به نقطه بهره‌برداری رسیده است که حرکتی بسیار بزرگ محسوب می‌شود و تهران را در سه چهار سال آینده متحول خواهد کرد. همچنین ساخت خطوط جدید مترو با یک مدل جدید مالی و با استفاده از منابع بخش خصوصی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، آغاز شده که در نتیجه آن طی چهار سال آینده تهران متحول خواهد شد.

فروزنده با اشاره به توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی افزود: در این دوره از مدیریت شهری اقدام ویژه‌ای در زمینه خرید واگن انجام شد. ۱۰۵۰ تا ۱۰۷۰ واگن پس از توافق با شرکت‌های چینی به ناوگان اضافه خواهد شد هم‌چنین در بخش قطار ملی نیز ۱۱۸ واگن دیگر به مترو تهران افزوده می‌شود که تحول عظیمی را ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: تمرکز اصلی بر منافع مردم، توجه به آنان، حل و فصل مسائل شهری، کاهش زمان انجام امور و مبارزه با فساد است. با قدرت می‌گویم که شاید فسادهای جزئی در شهرداری وجود داشته باشد، اما جریان سازمان‌یافته فساد در این حوزه وجود ندارد.

فروزنده تاکید کرد: تمام تلاش می‌شود تا اجازه سوءاستفاده به برخی دلالان داده نشود و هرچه بیشتر به سمت الکترونیک‌شدن پیش برویم، شفافیت افزایش خواهد یافت.

امروز شبکه‌ای مدیریتی از درون خود شهرداری تربیت شده با میانگین سنی حدود ۴۰ سال که آثار مثبت خود را نشان خواهد داد.

معاون شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توجه به نواحی مختلف شهر گفت: نواحی امروز در سطح بالایی از مسئولیت‌پذیری قرار دارند و کارهای ویژه‌ای به آنها واگذار شده است. افق و مسیر کار بسیار روشن است.

امروز کشور نیاز به امید، نشاط و باور به توانایی حل مشکلات با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و نیروی انسانی خود دارد.

وی ادامه داد: اگر کسی تصور کند با ظرفیت‌های داخلی نمی‌توان مسائل را حل کرد و امیدش به خارج باشد، ناخواسته در جبهه دشمن قرار می‌گیرد. دشمن غدار است و رحم نمی‌کند.

فروزنده در ادامه با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری و درس‌های تاریخی گفت: رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات خود در روز ۱۳ رجب به آسیب‌های جنگ نرم اشاره کردند. در صدر اسلام نیز گروهی از روی نادانی، فریب ظاهرسازی معاویه را خوردند و قرآن ناطق، حضرت علی (ع) را وادار به صلح کردند. این رویداد می‌تواند درس عبرتی برای ما باشد.

معاون شهردار تهران بر لزوم انسجام و تلاش بیشتر تأکید کرد و گفت: باید با شدت کار کنیم و نباید بسترهایی فراهم شود که مانع حرکت قطار پیشرفت و حل مسائل شود. این امر همواره مدنظر ماست. امروز اولویت‌بندی پروژه‌های کلان و حتی پروژه‌های کوچک مشخص است.

وی افزود: با افتخار می‌گویم که طرح‌های «من شهردارم» تقریباً به پایان رسیده و به همین دلیل نیز مردم از دوره جدید آن استقبال می‌کنند و اکنون در دوره چهارم این طرح به آمارهای مشارکت مردمی حتی بالاتر از سه سال گذشته خواهیم رسید.

فروزنده با بیان ضرورت مراقبت و هوشیاری گفت: باید مراقب باشیم و اجازه ندهیم کسی از وحدت ایجاد شده سوءاستفاده کند یا حرکت خاصی انجام دهد که این انسجام را خدشه‌دار کند. باید جنگ نرم دشمن را بشناسیم و بدانیم دشمن وقتی عقب‌نشینی می‌کند که ما ابراز قدرت تولید کنیم و توانمندی خود را نشان دهیم.



معاون شهردار ادامه داد: برهمین اساس ضمن آمادگی و حفظ تمام ظرفیت‌ها، از تجربیات گذشته مانند جنگ ۱۲ روزه نیز درس بگیریم و در عین حال با تدبیر عمل کنیم. امروز وظیفه همه ما جهاد تبیین است؛ هم دستاوردهای نظام و هم دستاوردهای شهرداری را بیان کنیم.

وی در پایان با تاکید بر گستردگی و پویایی ارتباط با شهروندان، گفت:

شبکه ۱۳۷ و شبکه‌های بازرسی شهرداری به طور زنده و فعال پیگیر مسائل مردم هستند. ما باید با میدان‌داری کامل کار را پیش ببریم.