پیام فرماندار شهرستان ملکشاهی در پی حادثه ناگوار اخیر این شهرستان

ایلام - پیام فرماندار شهرستان ملکشاهی در پی حادثه ناگوار اخیر این شهرستان را در زیر بخوانید.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام فرماندار شهرستان ملکشاهی در پی حادثه ناگوار اخیر این شهرستان

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حادثه تلخ و تأسف‌بار اخیر در شهرستان ملکشاهی که منجر به جان‌باختن و مجروح شدن تعدادی از شهروندان عزیزمان شد، موجب اندوه عمیق و تأثر فراوان گردید. اینجانب ضمن محکومیت هرگونه خشونت و رفتار تنش‌زا، مراتب همدردی صمیمانه خود را با خانواده‌های داغدار اعلام کرده و برای مجروحان این حادثه، شفای عاجل مسئلت دارم.

بی‌تردید اعتراض، حق طبیعی و قانونی مردم است و مردم شریف، نجیب و مطالبه‌گر ملکشاهی همواره مطالبات خود را با نیت اصلاح امور و به‌دور از هرگونه سوءنیت مطرح کرده‌اند. صدای مردم باید شنیده شود و مسئولان موظف به پاسخگویی و پیگیری مطالبات به‌حق آنان هستند.

در عین حال، تأکید می‌شود که اعتراض نباید به خشونت و ناامنی منجر شود. انتظار می‌رود در ادامه مسیر مطالبه‌گری، با هوشیاری، خویشتن‌داری و مراقبت بیشتر، اجازه داده نشود حوادث تلخ تکرار شود. در این مسیر، نقش بزرگان، معتمدان، ریش‌سفیدان و نخبگان شهرستان در آرام‌سازی فضا و هدایت مطالبات، نقشی تعیین‌کننده و اثرگذار است.

اطمینان می‌دهم که این موضوع به‌صورت جدی در حال پیگیری است و بررسی دقیق ابعاد حادثه، شناسایی علل و عوامل و احقاق حقوق مردم، در دستور کار مسئولان مربوطه قرار دارد و نتایج آن با شفافیت اطلاع‌رسانی خواهد شد.

فرمانداری شهرستان ملکشاهی، خود را در کنار مردم می‌داند و بر این باور است که راه برون‌رفت از مشکلات، گفت‌وگو، شنیدن صدای مردم و پرهیز از هرگونه تنش و خشونت است.

