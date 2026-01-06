به گزارش خبرگزاری مهر، پیام فرماندار شهرستان ملکشاهی در پی حادثه ناگوار اخیر این شهرستان

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حادثه تلخ و تأسف‌بار اخیر در شهرستان ملکشاهی که منجر به جان‌باختن و مجروح شدن تعدادی از شهروندان عزیزمان شد، موجب اندوه عمیق و تأثر فراوان گردید. اینجانب ضمن محکومیت هرگونه خشونت و رفتار تنش‌زا، مراتب همدردی صمیمانه خود را با خانواده‌های داغدار اعلام کرده و برای مجروحان این حادثه، شفای عاجل مسئلت دارم.

بی‌تردید اعتراض، حق طبیعی و قانونی مردم است و مردم شریف، نجیب و مطالبه‌گر ملکشاهی همواره مطالبات خود را با نیت اصلاح امور و به‌دور از هرگونه سوءنیت مطرح کرده‌اند. صدای مردم باید شنیده شود و مسئولان موظف به پاسخگویی و پیگیری مطالبات به‌حق آنان هستند.

در عین حال، تأکید می‌شود که اعتراض نباید به خشونت و ناامنی منجر شود. انتظار می‌رود در ادامه مسیر مطالبه‌گری، با هوشیاری، خویشتن‌داری و مراقبت بیشتر، اجازه داده نشود حوادث تلخ تکرار شود. در این مسیر، نقش بزرگان، معتمدان، ریش‌سفیدان و نخبگان شهرستان در آرام‌سازی فضا و هدایت مطالبات، نقشی تعیین‌کننده و اثرگذار است.

اطمینان می‌دهم که این موضوع به‌صورت جدی در حال پیگیری است و بررسی دقیق ابعاد حادثه، شناسایی علل و عوامل و احقاق حقوق مردم، در دستور کار مسئولان مربوطه قرار دارد و نتایج آن با شفافیت اطلاع‌رسانی خواهد شد.

فرمانداری شهرستان ملکشاهی، خود را در کنار مردم می‌داند و بر این باور است که راه برون‌رفت از مشکلات، گفت‌وگو، شنیدن صدای مردم و پرهیز از هرگونه تنش و خشونت است.