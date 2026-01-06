به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، با گذشت بیش از ۵ سال از زمان امضای توافق عادیسازی روابط میان مراکش و رژیم صهیونیستی در اقدامی که نشان دهنده سرعت فزاینده همکاری نظامی میان آنهاست، رژیم اشغالگر و مراکش، این هفته سومین جلسه کمیته نظامی مشترک (JMC) خود را در تلآویو برگزار کردند.
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در این زمینه اعلام کرد که این جلسه با امضای طرح اقدام نظامی مشترک برای سال ۲۰۲۶ به پایان رسید.
وب سایت عبری آی ۲۴ نیوز گزارش داد که این جلسه تحت نظارت اداره برنامهریزی و اداره روابط خارجی ارتش اسرائیل و با حضور مقامات عالیرتبه نظامی از هر دو طرف برگزار شد.
بر اساس این گزارش، دستور کار جلسه مذکور شامل نشستهای تخصصی حرفهای و همچنین بازدیدهای میدانی از واحدهای نظامی، صنایع نظامی و سازمانهای امنیتی رژیم صهیونیستی بود.
رسانه مذکور عبری تاکید کرد که این جلسه همچنین شامل یک انجمن استراتژیک بود که به بحث در مورد راههای افزایش قابلیتهای نظامی در درازمدت و شناسایی اولویتهای همکاری مشترک اختصاص داشت.
به گفته طرف صهیونیستی، این نشست در چارچوب گسترش همکاریهای امنیتی و نظامی میان مراکش و تلآویو بعد از برقراری روابط رسمی در چارچوب توافقهای عادی سازی که در سال ۲۰۲۰ امضا شد، صورت گرفت.
در دسامبر سال ۲۰۲۰ با فشارهای آمریکا، توافق عادی سازی روابط میان مراکش و رژیم صهیونیستی به امضا رسید که با اعتراض گسترده ملت مراکش و گروههای سیاسی این کشور همراه بود و این اعتراضات همچنان ادامه دارد.
بعد از آغاز جنگ نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، مراکشیها که همانند دیگر ملتهای عربی و اسلامی و آزادگان جهان، کنار مردم فلسطین ایستادند، اعتراضات خود را علیه رژیم صهیونیستی و نیز دولت رباط به خاطر ارتباط و همکاری با این رژیم گسترش دادهاند و کمپینهای زیادی در این کشور برای تحریم اشغالگران صهیونیست و رد هرگونه ارتباط و عادیسازی با آنها به راه افتاده است.
نظر شما