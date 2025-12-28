به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی ظهر یکشنبه در آئین تجلیل از فعالان شبکه حملونقل شهری شیراز گفت: آنچه امروز در متروی شیراز در حال وقوع است، فراتر از رشد و جهش معمول بوده و میتوان آن را یک انقلاب واقعی در زیرساختهای شهری دانست.
وی با بیان اینکه هر چهار خط متروی شیراز بهطور همزمان و بدون توقف در حال احداث است، افزود: این پروژهها در مجموع نزدیک به ۴۰ کیلومتر طول و حدود ۲۰ ایستگاه دارند که آثار و ثمرات آن در سالهای آینده برای شهروندان کاملاً ملموس خواهد بود.
شهردار شیراز با اشاره به نقش حیاتی حملونقل در زندگی روزمره شهروندان تصریح کرد: یکی از اصلیترین شاخصهای شهرهای توسعهیافته، برخورداری از شبکههای حملونقل کارآمد است و اقتصاد گردشگری، سلامت، شهرسازی و معماری، وابستگی مستقیم و غیرقابل انکاری به این حوزه دارند.
اسدی خاطرنشان کرد: کلانشهرهایی مانند شیراز چارهای جز تجهیز خود به سیستمهای حملونقل عمومی پیشرفته ندارند و اگر امروز برای آینده شهر تصمیم نگیریم، تضمینی وجود ندارد که به معضلات سایر کلانشهرها دچار نشویم.
وی با تأکید بر ضرورت درمان ریشهای ترافیک گفت: ترافیک باید علاج شود و گاهی این درمان نیازمند جراحی است؛ بنابراین برای حل این معضل باید تصمیمهای جدی و عملی اتخاذ کرد.
شهردار شیراز در ادامه با اشاره به ماده ۵۵ قانون شهرداریها، خروج کارخانهها و مشاغل مزاحم و آلاینده از محدوده شهری را یک ضرورت دانست و افزود: این موضوع یک مطالبه عمومی و رسانهای است و باید با جدیت دنبال شود.
اسدی همچنین به نقش فناوریهای نوین در مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: مدیریت ترافیک یکی از پیچیدهترین و دشوارترین وظایف مدیریت شهری است که بدون بهرهگیری از هوشمندسازی و هوش مصنوعی بهسادگی قابل حل نیست.
وی استفاده از هوش مصنوعی را نشانه تحول در مدیریت نوین شهری دانست و افزود: با بهرهگیری از این فناوری، مدیریت شهری میتواند ببیند، تحلیل کند، بر اجرای قانون نظارت داشته باشد، تخلفات را در لحظه شناسایی کند و ترافیک را پیشبینی و مدیریت کند.
شهردار شیراز با ارائه آماری از اقدامات انجامشده گفت: نزدیک به ۶۰ درصد بودجه شهرداری شیراز به حوزه حملونقل و ترافیک اختصاص یافته و طی دو سال گذشته حدود یکهزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی نوسازی و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش پلیس راهور، حدود ۹۵۰ هزار دستگاه خودرو در سطح شهر شیراز تردد میکند که این آمار به معنای تقریباً یک خودرو به ازای هر دو نفر است.
