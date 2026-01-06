به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی و رسانه قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان، صدای انفجار شنیده شده از آمادگاه شهید «هادی الماسیان» ناشی از امحای ایمن مهمات تاریخ مصرف گذشته و قدیمی بوده است.
سرهنگ مجید حیدری رئیس تیم چک و خنثی و فرمانده آمادگاه مهماتی شهید الماسیان، صدای شنیده شده در شهرستان خرمآباد ناشی از عملیات کنترل شده ایمن و امحای مهمات تاریخ مصرف گذشته توسط تیم تخصصی چک و خنثی این یگان انجام گردیده است.
لازم به ذکر است این فرایند به دلیل پوشش گیاهی منطقه در فصلهای بهار و تابستان قابلانجام نمیباشد؛ لذا در فصول سرما و در روزهای با جو آبوهوایی مناسب در ساعات ۱۰ الی ۱۴ تا پایان سال جاری انجام میشود.
لذا از شهروندان گرامی درخواست میگردد دراینخصوص هیچگونه نگرانی نداشته باشند و اطمینان داد که اقدامات انجامشده در چارچوب ضوابط ایمنی صورت میگیرد.
