  1. استانها
  2. البرز
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۱۱

غضنفری: اعتکاف دانش‌آموزی زمینه‌ساز ساختن آینده‌ای روشن است

غضنفری: اعتکاف دانش‌آموزی زمینه‌ساز ساختن آینده‌ای روشن است

کرج - امام‌جمعه محمدشهر گفت: حضور دانش‌آموزان در این آیین عبادی، آغاز سفری آگاهانه به‌سوی خودسازی، ایمان افزایی و آمادگی برای نقش‌آفرینی در آینده جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدتقی غضنفری در مراسم اعتکاف دانش‌آموزی پسران که در مسجد سیدالشهدا (ع) خیابان تختی محمدشهر برگزار شد، اظهار کرد: دانش‌آموزان با حضور در خانه خدا و بهره‌مندی از فضای معنوی اعتکاف، مهمان پروردگار هستند و این توفیق در سنین نوجوانی، نعمتی بزرگ و ارزشمند به شمار می‌رود.

وی اعتکاف را آغاز یک سفر معنوی برای نوجوانان دانست و افزود: این آئین فرصتی برای فاصله گرفتن از شلوغی‌های زندگی روزمره و حرکت به‌سوی آرامش دل، خودشناسی و تقویت ارتباط با خداوند متعال است.

امام‌جمعه محمدشهر با اشاره به جنبه‌های تربیتی اعتکاف تصریح کرد: اعتکاف، تمرینی عملی برای مسئولیت‌پذیری است؛ دانش‌آموزان در این فضا می‌آموزند چگونه زمان خود را مدیریت کنند، با یکدیگر مهربان باشند و در کنار عبادت، به آینده علمی و اجتماعی خود نیز توجه داشته باشند.

وی ادامه داد: این هم‌نشینی‌های معنوی، پایه‌گذار ساختن فردایی روشن است؛ چراکه نوجوانان امروز در مسجد، فردا در جامعه در کنار یکدیگر خواهند بود و همین پیوندها می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعه‌ای متحد و امیدوار شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غضنفری با تأکید بر نقش دانش‌آموزان به‌عنوان سرمایه‌های کشور گفت: هر دعا، رکوع و سجود نوجوانان معتکف، علاوه بر آثار فردی، نوری برای آینده جامعه اسلامی خواهد بود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: روزهای نورانی اعتکاف، مایه موفقیت تحصیلی، پاکی در زندگی و استواری در ایمان دانش‌آموزان باشد و این تجربه معنوی، چراغ راه آنان در مسیر آینده قرار گیرد.

کد خبر 6715444

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها