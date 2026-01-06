به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین سید محمدتقی غضنفری در مراسم اعتکاف دانشآموزی پسران که در مسجد سیدالشهدا (ع) خیابان تختی محمدشهر برگزار شد، اظهار کرد: دانشآموزان با حضور در خانه خدا و بهرهمندی از فضای معنوی اعتکاف، مهمان پروردگار هستند و این توفیق در سنین نوجوانی، نعمتی بزرگ و ارزشمند به شمار میرود.
وی اعتکاف را آغاز یک سفر معنوی برای نوجوانان دانست و افزود: این آئین فرصتی برای فاصله گرفتن از شلوغیهای زندگی روزمره و حرکت بهسوی آرامش دل، خودشناسی و تقویت ارتباط با خداوند متعال است.
امامجمعه محمدشهر با اشاره به جنبههای تربیتی اعتکاف تصریح کرد: اعتکاف، تمرینی عملی برای مسئولیتپذیری است؛ دانشآموزان در این فضا میآموزند چگونه زمان خود را مدیریت کنند، با یکدیگر مهربان باشند و در کنار عبادت، به آینده علمی و اجتماعی خود نیز توجه داشته باشند.
وی ادامه داد: این همنشینیهای معنوی، پایهگذار ساختن فردایی روشن است؛ چراکه نوجوانان امروز در مسجد، فردا در جامعه در کنار یکدیگر خواهند بود و همین پیوندها میتواند زمینهساز شکلگیری جامعهای متحد و امیدوار شود.
حجتالاسلاموالمسلمین غضنفری با تأکید بر نقش دانشآموزان بهعنوان سرمایههای کشور گفت: هر دعا، رکوع و سجود نوجوانان معتکف، علاوه بر آثار فردی، نوری برای آینده جامعه اسلامی خواهد بود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: روزهای نورانی اعتکاف، مایه موفقیت تحصیلی، پاکی در زندگی و استواری در ایمان دانشآموزان باشد و این تجربه معنوی، چراغ راه آنان در مسیر آینده قرار گیرد.
