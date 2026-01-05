به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد یعقوبی در جمع معتکفین مراسم اعتکاف مسجد جامع قاضیان شهرستان اشتهارد که با حضور خانواده‌های معظم شهیدان بسحاق، خلج و عجمیان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شهرستان اشتهارد، اظهار کرد: شهدای ما و خانواده‌های معزز آنان، الگوی صبر، استقامت و ایمان هستند و این صبر ریشه در سیره حضرت زینب کبری (س) دارد.

وی با اشاره به حضور مادران و خانواده‌های شهدا در این مراسم معنوی، افزود: خانواده‌های شهدا با صبر مثال‌زدنی خود، عزت و سربلندی را برای کشور به ارمغان آوردند و امروز امنیت و اقتدار ایران اسلامی مرهون ایستادگی همین عزیزان است.

امام‌جمعه اشتهارد، اعتکاف را نماد صبر، بندگی و خلوص دانست و تصریح کرد: سه روز ماندن در خانه خدا، نیازمند صبر و اخلاص است و هر کس در زندگی به جایگاهی رسیده، نتیجه صبر و توکل او بوده است.

یعقوبی با اشاره به توطئه‌ها و فتنه‌های دشمنان، تأکید کرد: ملت ایران نشان داده است که ملتی حسینی و صبور است و همین صبر، دشمن را بار دیگر به شکست خواهد کشاند.

وی در پایان با قدردانی از عوامل اجرایی اعتکاف و خادمان مساجد اشتهارد، ابراز امیدواری کرد: با صبر و ایستادگی ملت و جبهه مقاومت، رژیم صهیونیستی نابود و پیروزی نهایی جبهه حق محقق شود.