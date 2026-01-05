به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدتقی غضنفری در مراسم اعتکاف دانش‌آموزی دختران که در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) محله فردوسی محمدشهر برگزار شد، اعتکاف را فرصتی استثنایی برای خلوت با خدا و بازگشت به فطرت الهی دانست و اظهار کرد: این سه روز، مجالی برای فاصله گرفتن از هیاهوی زندگی و بازگشت دوباره به جامعه با قلبی روشن و روحی آرام است.

وی با اشاره به ابعاد معنوی این عبادت افزود: اعتکاف تمرینی برای بندگی خالصانه است و نماز، دعا، تلاوت قرآن و مناجات، انسان را به این حقیقت می‌رساند که سعادت واقعی در اتصال به خداوند متعال نهفته است.

امام‌جمعه محمدشهر با تأکید بر جنبه اجتماعی اعتکاف، تصریح کرد: حضور جمعی معتکفان در مسجد و هم‌نشینی در فضایی نورانی، موجب تقویت هم‌دلی، هم‌زبانی و پیوند با امت اسلامی می‌شود که این خود سرمایه‌ای بزرگ برای جامعه به شمار می‌رود.

غضنفری خطاب به دانش‌آموزان معتکف گفت: هر آیه‌ای که تلاوت می‌کنید، هر دعایی که زمزمه می‌شود و هر اشکی که از سر اخلاص ریخته می‌شود، ذخیره‌ای ارزشمند برای فردای قیامت است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: نور و برکات اعتکاف در زندگی روزمره معتکفان، در خانواده، تحصیل و روابط اجتماعی جاری شود و این حضور معنوی، مایه پاکی دل و استواری در مسیر حق باشد.