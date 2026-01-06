«ناقوس زمان» چالش برانگیز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه موسیقایی «ناقوس زمان» توسط ارکستر «دیالوگ» به رهبری پانیذ فریوسفی، شامگاه ۱۵ دی‌ با حضور ۴۸ نوازنده و ترکیبی از سازهای زهی و آرشه‌ای و اجرای برنامه‌ای متنوع از آثار کلاسیک، نئوکلاسیک و معاصر به تهیه‌کنندگی لیلا تشکری و سعید حقیر در تالار وحدت روی صحنه رفت.

برنامه با بداهه‌نوازی پانیذ فریوسفی آغاز شد و به‌صورت پیوسته به قطعهٔ «ایمپرومپتو برای کنسرت زهی» اثر ژان سیبلیوس متصل شد. پس از این قطعه نیز اثر «شوشانیک» اثر ادوارد میرزویان در قالب ارائه یک موسیقی در حوزه فرهنگ ارمنی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

در بخش بعدی، «دیورتیمنتو» اثر بلا بارتوک، یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین آثار برنامه، اجرا شد.

این قطعه که در سال ۱۹۳۹ و در آستانه جنگ جهانی دوم نوشته شده است، به‌ویژه در موومان دوم (Molto Adagio)، فضایی آکنده از اضطراب و تلخی را به تصویر کشید.

پس از این بخش «سرناد کوچک» اثر شین‌ ایچیر و بخش نخست «سوئیت کارمن» اثر ژرژ بیزه با تنظیم پدرو گیلابرت برای حاضران در تالار وحدت اجرا شد.

یکی از بخش‌های دیگر کنسرت، اجرای قطعه «Darf ich?» اثر آروو پرت در قالب اثری مینیمالیستی با فضایی درون‌گرایانه و سکوت‌های معنادار بود. در ادامه نیز اثر «رقص شمشیر» اثر آرام خاچاتوریان با تنظیم حسن رحیمی روی صحنه رفت.

«اوورتور ویلیام تل» اثر جواچینو روسینی با تنظیم پدرو و «رقص مجارستانی شماره ۵» اثر یوهانس برامس با تنظیم حسن رحیمی بود قطعات پایانی کنسرت ارکستر دیالوگ را تشکیل می داد.

رافائل میناسکانیان، بهنام ابوالقاسم، محمدرضا تفضلی، پدرام فریوسفی، مانی جعفرزاده، محمد اله‌یاری فومنی، امین غفاری، حدیث فولادوند، محمود منتظم صدیقی، سیدامیرعباس ستایشگر از مهمانان این اجرا بودند.

بهراد علی قورچی (کنسرت مایستر)، آرمان خسروی، امیر حسام عظیمی، مهشید عمارلو، سارا موسوی، حسین نعمتی، مهشاد زواره، صبا وفا، مریم براتی، گلناز دهکردی، نجمه احمدی (ویولن یک)، مونا نقاش زاده، سپهر بهبهانی، مهرسا امجدی، تینا سلطانی، علیرضا موثقی، نسیم علمی‌زاده، بهاره غلامی، حسین ابراهیمی، فریماه محروقی، امیرمحمد عاشوری، سوگل صحرایی، آرتمیس گرشاسبی (ویولن دو)، رها پنج‌تن پناه، نیکی زارعی، آوا تقی‌زاده اشرفی (ویولا)، ترمه صدیقی، مانی جوادزاده، مینا معطی، پریا زندی (ویولنسل)، امیرعباس حسینی (کنترباس) از نوازندگان ارکستر دیالوگ در این اجرا بودند.

همچنین هورام ترابی، اهورا خدامی (ویولن یک)، مهوش عسگری (ویولن دو)، رضا ملکی، مهدی منادی، احمد مقدسی‌زاده، پدرام علیزاده، بهار براهیمی (ویولا)، یاسمن کوزه‌گر، هامون قادری، پارسا هادی، موژان خوشنویسان (ویولنسل)، پریا اکرمی، نرگس باقری، آریا ماجدی (کنترباس)، مهیار منتظم، ماهان ببری (پرکاشن) به عنوان نوازندگان مهمان در این اجرا حضور داشتند.

ارکستر «دیالوگ» روزهای ۲۹ و ۳۰دی هم در تالار وحدت میزبان علاقه‌مندان می‌شود.