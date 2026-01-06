اعلام آمادگی ایران برای میزبانی از مسابقات هاکی داخل سالن آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون هاکی، این نشست به صورت آنلاین و با حضور بهرام قدیمی رئیس فدراسیون هاکی ایران و رئیس هاکی داخل سالن آسیا، طیب اکرم رئیس فدراسیون جهانی هاکی (FIH)، فومیو آگورا رئیس فدراسیون هاکی آسیا (AHF) و سایر اعضای هیئت اجرایی هاکی آسیا برگزار شد.

در این جلسه بهرام قدیمی گزارشی جامع از اقدامات، برنامه‌ها و فعالیت‌های فدراسیون هاکی ایران در سال اخیر ارائه کرد.

وی در بخشی از گزارش خود به افتتاح و بهره‌برداری از چهار زمین استاندارد هاکی روی چمن در شهرهای سمنان، کرمانشاه، زنجان و تهران اشاره کرد و این اقدامات را گامی مؤثر در راستای توسعه زیرساخت‌های هاکی کشور دانست.

رئیس فدراسیون هاکی همچنین ضمن قدردانی از حمایت‌های فدراسیون جهانی و هاکی آسیا، از رئیس فدراسیون جهانی هاکی و رئیس فدراسیون هاکی آسیا برای حضور در مراسم افتتاحیه زمین چمن هاکی مجموعه ورزشی آزادی تهران به‌طور رسمی دعوت کرد.

در ادامه این نشست، بهرام قدیمی آمادگی ایران برای میزبانی مسابقات قهرمانی هاکی داخل سالن آسیا را اعلام کرد که مقرر شد این پیشنهاد در دستور کار قرار گرفته و از سوی هیئت اجرایی هاکی آسیا مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین در این جلسه، موضوعات مهمی از جمله بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن، المپیک جوانان ۲۰۲۶ سنگال و مسابقات انتخابی جام جهانی مورد بحث و تبادل نظر اعضای هیأت اجرایی قرار گرفت