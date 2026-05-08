قهرمان لیگ هاکی روی یخ بانوان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بازی پایانی لیگ پنجم هاکی روی یخ، تیم «هاکی پاندا» برابر تیم «ام دات آر» پیروز شد، اما تیم «ام دات آر» که با ۲۶ امتیاز قهرمانی خود را در لیگ پنجم مسجل کرده بود، به عنوان قهرمان لیگ شناخته شد. این بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود «هاکی پاندا» به پایان رسید و این تیم به مقام نایب قهرمانی دست یافت.

هاکی پاندا هم که این پیروزی به دلیل کسب عنوان نایب قهرمانی اهمیت داشت در ۲۰ دقیقه سوم بازی و گل سوم توسط الهام مدیردهقان پیروز شد. تیم پنگوئن های آیس باکس هم با ۲۶ امتیاز در رده سوم قرار گرفتندوتیم آیس استارز هم چهارم شد.

در پایان این بازی مراسم اختتامیه با حضور مسئولان فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی و انجمن هاکی روی یخ برگزار شد و کاپ و مدال قهرمانی به بازیکنان و تیم های اول تا سوم اهداء شد.

این مسابقات تحت عنوان جام مهدیس (شهیده مهدیس نظری) از شهدای دختران مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد. همچنین در پایان لیگ مطابق سال های گذشته عروسک هایی داخل زمین پرتاب شد تا امسال به بازماندگان مدرسه شجره طیبه میناب هدیه داده شود.