تجلیل از ورزشکاران تیمهای برتر باشگاه ملی حفاری اهواز

علیرضا مراد حاجتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مراسمی که چند روز آینده برگزار می شود از ورزشکاران تیمهای وزنه برداری جوانان، وزنه برداری بزرگسالان، گلف و فوتسال بانوان که در مسابقات فصل گذشته به مقام قهرمانی دست یافتند، تجلیل خواهد شد.



وی گفت: در این مراسم حسین رضا زاده رئیس فدراسیون وزنه برداری کشور و علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال کشور و مسئولان ورزش استان خوزستان حضور خواهند داشت.



عضو هیئت مدیره باشگاه ملی حفاری اهواز از آغاز تمرینات تیم فوتسال این باشگاه برای حضور در رقابت های لیگ برتر فوتسال نیز خبرداد و افزود: تمرینات این تیم زیر نظر سید محمد ناظم الرشیه آغاز شد و در هفته نخست این تمرینات از استعدادهای فوتسال استان تست گیری خواهد شد و نفرات برتر این این تست به عضویت تیم فوتسال ملی حفاری اهواز درخواهند آمد.



حاجتی با بیان اینکه تمرینات اصلی تیم فوتسال ملی حفاری اهواز از شنبه هفته آینده آغاز می شود، افزود: هم اکنون مذاکرات برای جذب بازیکنان مورد نظر سرمربی این تیم آغاز شده است تا بتوانیم تیمی با قدرت را راهی رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور کنیم.



