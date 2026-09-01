برگزاری رویداد «موسیقی دفاع مقدس» با مشارکت چند مجموعه

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هم‌اندیشی رویداد «موسیقی دفاع مقدس» با حضور بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی ایران و نمایندگان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، مرکز موسیقی حوزه هنری، سازمان بسیج هنرمندان، مرکز موسیقی و نمایش بنیاد شهید و امور ایثارگران، مرکز موسیقی سازمان فرهنگی شهرداری تهران و مرکز مطالعات راهبردی ژرفا در سالن جلسات دفتر موسیقی برگزار شد.

بابک رضایی در این نشست با تأکید بر جایگاه هفته دفاع مقدس اظهار کرد: هفته دفاع مقدس یکی از مناسبت‌های بسیار مهم است و حوزه موسیقی نیز همواره در بزنگاه‌های مهم تاریخ انقلاب اسلامی حضوری همه‌جانبه داشته است. این مناسبت فرصتی برای نمایش این حضور و همراهی هنرمندان با مبانی انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره موسیقی مقاومت طی دهه های گذشته افزود: انقلاب اسلامی و مهم‌تر از آن، دوره هشت‌ساله جنگ تحمیلی به ما یاد داد و ثابت کرد که با نداشته‌ها هم می‌توان کارهای بزرگ انجام داد. به همین دلیل از دوستانی که در بخش‌های مختلف فرهنگی و مرتبط با موضوع انقلاب اسلامی و دفاع مقدس فعالیت دارند دعوت کردیم تا با یکدیگر هم‌افزایی داشته باشیم.

مدیرکل دفتر موسیقی در ادامه با اشاره به هدف برگزاری این نشست گفت: می‌خواهیم با همفکری یکدیگر و بر اساس داشته هایمان امسال در هفته دفاع مقدس رویداد موسیقی متناسب با این ایام را داشته باشیم.

در پایان این نشست، نمایندگان مراکز موسیقی درباره چگونگی برگزاری برنامه‌های موسیقایی هفته دفاع مقدس، بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای فرهنگی و هنری به تبادل نظر پرداختند.

شرکت کنندگان در این جلسه بر استفاده از آثار موسیقایی تولیدشده در یک سال گذشته، برنامه‌ریزی برای اجراهای صحنه‌ای و میدانی، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و بررسی امکان برگزاری برخی اجراها در مراکزی که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند، تأکید و در نهایت مقرر شد پیشنهادها و ظرفیت‌های موجود بررسی و پس از جمع‌بندی دیدگاه‌های حاضران، برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری رویدادهای موسیقایی هفته دفاع مقدس و ادامه آن تا هفته مقاومت در دی ماه صورت گیرد.