کشف محموله سلاح جنگی در شهرستان خاتم؛ تحقیقات تکمیلی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی گفت: در پی هوشیاری و مشکوک شدن مأموران انتظامی به یک دستگاه خودروی عبوری و با هماهنگی قضائی صورت گرفته خودرو متوقف و مورد بازرسی قرار گرفت که طی آن سلاحها و قطعات مربوطه که در بخشهای مختلف خودرو جاسازی شده بود، کشف شد و همزمان دستورات تعقیبات انتظامی و قضائی در خصوص انگیزه و شناسایی رابطین آغاز گردید.
وی افزود: متهم در تحقیقات اولیه به حمل سلاح در دو نوبت دیگر از مناطق جنوب شرق به یکی از استانهای همجوار اعتراف کرده است.
این مقام قضائی با اشاره به روند تحقیقات گفت: اگرچه متهم در ظاهر همکاری داشته، اما قرائن حاکی از حرفهای بودن آنان در قاچاق اسلحه و باندی بودن موضوع است.
دادستان خاتم با تأکید بر حساسیت پرونده خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور، موضوع از جهات امنیتی نیز مورد توجه بود لذا تحقیقات جامع برای شناسایی شبکه مرتبط و تکمیل پرونده به طور هماهنگ در چند استان ادامه دارد.
رضایی با اشاره به پروژه کشته سازی ضد انقلاب، گفت: در پارهای از موارد از این اسلحههای قاچاق برای کشته سازی در اعتراضات و شلوغیها استفاده میشود تا بر آتش اغتشاشات بدمند.
شایان ذکر است سلاحهای کشفشده از نوع کلت کمری بوده که با تلاشهای صورت گرفته بعضی رابطین در استانهای غربی شناسایی و دستگیر شده و سایر عوامل در استانهای همجوار تحت تعقیب هستند.
