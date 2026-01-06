به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین جشنواره «پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری» در ۶ محور و با هدف شناسایی، تبادل و ترویج دستاوردهای علمی و تجربی در حوزه مدیریت شهری و همچنین تعامل با شهرهای ایران و جهان، سازمان‌ها، نهادها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی برگزار می‌شود.

شهرسازی و معماری، عمران، ترافیک و امور بحران، خدمات شهری و محیط زیست، خط مشی گذاری شهری، اقتصاد و مدیریت شهری و اجتماعی و فرهنگی محورهای هفدهمین جشنواره «پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری» هستند.

مهلت دریافت آثار این جشنواره از ۱۵ مرداد ماه تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴ است و سپس مقالات دریافتی وارد مرحله داوری و بررسی می‌شوند.

علاقه مندان برای آگاهی از جزئیات محورهای فراخوان جشنواره هفدهم و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه جشنواره به نشانی TUFIran.com (https://tufiran.com/)مراجعه (https://tufiran.com/) کنند.