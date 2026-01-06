فرماندار میامی بر لزوم برندسازی برای جذب گردشگر تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خرم بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با مدیر کل میراث فرهنگی استان سمنان در محل فرمانداری میامی به وجود فرصت‌های خوب سرمایه گذاری در این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی میامی برای جذب گردشگر نیازمند برند سازی است.

وی با تاکید بر اینکه سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میامی می‌بایست تقویت شود، افزود: این اقدام ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی منطقه را به دنبال دارد.

فرماندار میامی با تاکید بر اینکه برخی ظرفیت‌های این شهرستان به سرمایه گذاری مؤثر نیازمند است، ابراز داشت: وجود هفت کاروانسرا، آرامگاه شیخ حسن جوری، آرامگاه ابن یمین فرومدی از آن جمله است.

خرم با اشاره به اینکه میامی فرصت کم نظیر برای توسعه گردشگری و جذب مسافر و زائر را در خود نهفته دارد، تصریح کرد: می‌بایست با برنامه ریزی مؤثر این ظرفیت‌ها از حالت بالقوه بن بالفعل تبدیل شود.

وی خواستار افزایش تأسیسات گردشگری و رونق صنایع دستی در شهرستان میامی شد و افزود: از اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان درخواست داریم تا با توجه به این موارد مسیر توسعه یافتگی میامی را هموار سازند.