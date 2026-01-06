به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، در پی گسترش آتش سوزی، مقامات دستور تخلیه مردم از مناطق مجاور در ایالت آندرا پرادش در جنوب هند را دادند.

هیچ تلفاتی در این آتش‌سوزی در روستای ایروسوماندا در منطقه کوناسیما این ایالت گزارش نشده است.

این حادثه در حین کارهای تعمیر در چاه نفت رخ داد. به گفته مقامات، یک انفجار قدرتمند حجم عظیمی از گاز مخلوط با نفت خام را آزاد کرد که به هوا پرتاب شد. گاز نشت شده بلافاصله آتش گرفت و شعله‌های آتش در محل فوران کرد.

در همین حال، پرسنل شرکت ONGC برای کنترل نشت و مهار آتش به محل حادثه شتافتند.

در بیانیه‌ای که توسط ONGC منتشر شده آمده است: «هیچ گونه آسیب یا تلفات جانی گزارش نشده است. منطقه محاصره شده، عملیات خنک‌سازی آغاز شده و ONGC تیم‌های مدیریت بحران را بسیج کرده است.»