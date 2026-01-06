  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۴

نشت گاز باعث آتش‌سوزی گسترده و تخلیه گسترده در آندرا پرادش هند شد

نشت گاز باعث آتش‌سوزی گسترده و تخلیه گسترده در آندرا پرادش هند شد

مقامات هند روز سه شنبه اعلام کردند که نشت عمده گاز از یک چاه نفت عملیاتی شرکت دولتی نفت و گاز طبیعی (ONGC) باعث آتش‌سوزی گسترده شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، در پی گسترش آتش سوزی، مقامات دستور تخلیه مردم از مناطق مجاور در ایالت آندرا پرادش در جنوب هند را دادند.

هیچ تلفاتی در این آتش‌سوزی در روستای ایروسوماندا در منطقه کوناسیما این ایالت گزارش نشده است.

این حادثه در حین کارهای تعمیر در چاه نفت رخ داد. به گفته مقامات، یک انفجار قدرتمند حجم عظیمی از گاز مخلوط با نفت خام را آزاد کرد که به هوا پرتاب شد. گاز نشت شده بلافاصله آتش گرفت و شعله‌های آتش در محل فوران کرد.

در همین حال، پرسنل شرکت ONGC برای کنترل نشت و مهار آتش به محل حادثه شتافتند.

در بیانیه‌ای که توسط ONGC منتشر شده آمده است: «هیچ گونه آسیب یا تلفات جانی گزارش نشده است. منطقه محاصره شده، عملیات خنک‌سازی آغاز شده و ONGC تیم‌های مدیریت بحران را بسیج کرده است.»

کد خبر 6715635

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها