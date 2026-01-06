  1. اقتصاد
آغاز تشدید طرح بازرسی قطعات خودرو از بهمن ماه

مدیرکل استاندارد استان تهران از اجرای طرح نظارتی ویژه کنترل اصالت و استاندارد قطعات خودرو در نمایندگی‌های مجاز فروش قطعات یدکی از بهمن ماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم فدوی مدیرکل استاندارد استان تهران از اجرای طرح نظارتی ویژه کنترل اصالت و استاندارد قطعات خودرو در نمایندگی‌های مجاز فروش قطعات یدکی از بهمن ماه امسال خبر داد و گفت: به زودی گشت‌های مشترک نظارتی این اداره‌کل و خودروسازان، برای کنترل اصالت و استاندارد قطعات خودرو عرضه‌شده در نمایندگی‌های مجاز خودروسازان تشدید می‌شود.

وی افزود: در این طرح که از ابتدای بهمن ماه اجرا می‌شود، کارشناسان استاندارد بازرسی‌های خود را از نمایندگی‌های مجاز فروش قطعات یدکی و خدمات پس از فروش خودرو (تعمیرگاه‌های مجاز) استان تهران افزایش می‌دهند.

مدیرکل استاندارد تهران با اشاره به اجباری بودن ۶۲ استاندارد ملی مربوط به خودرو و نیرو محرکه، افزود: در این طرح، گروه‌های مشترک بازرسی، با مراجعه به نمایندگی‌های مجاز فروش قطعات یدکی و خدمات پس از فروش خودرو (تعمیرگاه‌های مجاز) اقدام به بازرسی و کنترل قطعات عرضه شده و یا استفاده می‌کنند.

بر اساس اعلام اداره کل استاندارد استان تهران، در گام نخست اجرای این طرح در استان تهران، نمایندگی مجاز فروش قطعات یدکی و خدمات پس از فروش خودرو ایساکو بازرسی خواهد شد.

سمیه رسولی

