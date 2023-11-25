به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده گفت: ۴۰ خانه در روستای زهری‌کار دهستان پیوشک بخش لیردف شهرستان جاسک بر اثر تخریب بند کشاورزی در پی باراش باران دچار آبگرفتگی شد. میزان بارندگی ۲۰ میلی‌متر بوده اما چون شدت باران بسیار بوده و در مدت کم باریده موجب ایجاد روان آب شده است.

وی ادامه داد: در پی تشکیل رواناب و تخریب بند کشاورزی، آب وارد ۴۰ منزل در روستای زهری کار بخش لیردف شهرستان جاسک شده که دستورهای لازم برای اسکان اضطراری خانوارهای متاثر از این وضعیت صادر شده است. این خانوارها بر روی بلندی در حاشیه روستا تا زمان فروکش کردن آب و تخلیه آب از منازل، تمیز کردن لوازم منزل و معابر روستا اسکان می‌یابند.

همچنین در ادامه بخشدار لیردف افزود: سیلاب باعث شکسته شدن سیل بند روستای و سقوط پایه های برق شده است.

میرزایی بخشدار لیردف در همین پیوند بیان داشت : هم اکنون نیروهای امدادی با حضور در منطقه سرگرم بازگشایی راهها و انتقال و اسکان موقت اهالی روستای زهری کار در نقاط امن هستند.

به گزارش منابع محلی، اکنون ماشین آلات دهیاری و راهداری شهرستان جاسک برای ترمیم دیوار حفاظتی به محل اعزام شده اند و امید می‌رود این مرحله کار تا شب به پایان برسد.