فعالیت ۲۸ هنرستان مرتبط با رشته معدن با ۱۶۷۰ هنرجو

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در آئین امضای تفاهمنامه سهجانبه میان وزارت آموزشوپرورش، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و خانه معدن ایران، با اشاره به الگوهای موفق آموزش مهارتی در کشورهای مختلف از جمله آلمان، استرالیا و برخی کشورهای آسیایی نظیر چین، ژاپن و کره جنوبی، گفت: تجربههای جهانی نشان میدهد حضور ذینفعان اصلی آموزشهای مهارتی در مراحل طراحی، اجرا، ارزیابی و صدور گواهینامه، نقش مؤثری در افزایش اثربخشی و بهرهوری این آموزشها دارد؛ رویکردی که منطبق با اسناد بالادستی نظام تعلیم و تربیت کشور است.
آذرکیش با بیان اینکه بهترین سن برای دریافت آموزش مهارتها، دوره آموزش متوسطه است، افزود: آموزش مهارتی زنجیرهای کامل از تدوین استانداردها تا اجرای آموزش، برگزاری آزمون و صدور گواهینامه را شامل میشود و مشارکت بخشهای تخصصی، بهویژه در حوزه معدن، میتواند به تربیت نیروی کار ماهر و متناسب با نیاز بازار کار منجر شود.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزشوپرورش، معدن را یکی از محرکهای اصلی اقتصاد جهانی دانست و تصریح کرد: در راستای خروج از اقتصاد تکمحصولی، توسعه آموزشهای مهارتی متناسب با ظرفیتهای معدنی کشور، از اولویتهای جدی آموزشوپرورش است و این موضوع در اسناد بالادستی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
وی با اشاره به وضعیت هنرستانهای معدنی کشور گفت: در حال حاضر، ۲۸ هنرستان مرتبط با رشته معدن در ۱۱ استان کشور فعال هستند که بیش از ۱۶۷۰ هنرجو در آنها تحصیل میکنند و این هنرستانها با استقبال روزافزون دانشآموزان مواجهاند.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: رویکرد آموزشوپرورش آن است که آموزشها با حضور مستقیم صنعت معدن طراحی و اجرا شود تا پس از فراغت از تحصیل، نیروی انسانی ماهر مورد نیاز این بخش، توسط خود صنعت تربیت شود و گواهینامههای مهارتی نیز با مشارکت ذینفعان اصلی صادر شود.
وی با تأکید بر جایگاه مهارتآموزی در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش، اظهار داشت: بر اساس این سند، دانشآموزان باید در هر مرحلهای که از نظام تعلیم و تربیت خارج میشوند، توانایی امرار معاش حلال را داشته باشند و هنرستانها نقش کلیدی در تحقق این هدف ایفا میکنند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزشوپرورش با اشاره به گستره آموزشهای مهارتی در کشور افزود: در حال حاضر، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار هنرجو در بیش از ۸۹۰۰ هنرستان کشور، در چهار حوزه صنعت، خدمات، کشاورزی و هنر و در بیش از ۱۵۰ رشته مهارتی مشغول آموزش هستند.
وی همچنین از راهاندازی هنرستانهای «جوار کارخانه» خبر داد و گفت: امسال با همکاری معاونت هماهنگی اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، ۸۴۹ هنرستان جوار کارگاه شناسایی شد که پس از مراحل پایش، ۸۷ هنرستان از این تعداد به مرحله راهاندازی رسیدند.
آذرکیش در پایان تأکید کرد: تقویت آموزشهای مهارتی، علاوه بر تأمین نیاز بازار کار و ارتقای بهرهوری اقتصادی، میتواند به کاهش مدرکگرایی و افزایش پویایی نظام آموزشی کشور منجر شود.
نظر شما