۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۵

فعالیت ۲۸ هنرستان مرتبط با رشته معدن با ۱۶۷۰ هنرجو

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: در حال حاضر، ۲۸ هنرستان مرتبط با رشته معدن در ۱۱ استان کشور فعال هستند که بیش از ۱۶۷۰ هنرجو در آن‌ها تحصیل می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در آئین امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و خانه معدن ایران، با اشاره به الگوهای موفق آموزش مهارتی در کشورهای مختلف از جمله آلمان، استرالیا و برخی کشورهای آسیایی نظیر چین، ژاپن و کره جنوبی، گفت: تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد حضور ذی‌نفعان اصلی آموزش‌های مهارتی در مراحل طراحی، اجرا، ارزیابی و صدور گواهینامه، نقش مؤثری در افزایش اثربخشی و بهره‌وری این آموزش‌ها دارد؛ رویکردی که منطبق با اسناد بالادستی نظام تعلیم و تربیت کشور است.

آذرکیش با بیان اینکه بهترین سن برای دریافت آموزش مهارت‌ها، دوره آموزش متوسطه است، افزود: آموزش مهارتی زنجیره‌ای کامل از تدوین استانداردها تا اجرای آموزش، برگزاری آزمون و صدور گواهینامه را شامل می‌شود و مشارکت بخش‌های تخصصی، به‌ویژه در حوزه معدن، می‌تواند به تربیت نیروی کار ماهر و متناسب با نیاز بازار کار منجر شود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش، معدن را یکی از محرک‌های اصلی اقتصاد جهانی دانست و تصریح کرد: در راستای خروج از اقتصاد تک‌محصولی، توسعه آموزش‌های مهارتی متناسب با ظرفیت‌های معدنی کشور، از اولویت‌های جدی آموزش‌وپرورش است و این موضوع در اسناد بالادستی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با اشاره به وضعیت هنرستان‌های معدنی کشور گفت: در حال حاضر، ۲۸ هنرستان مرتبط با رشته معدن در ۱۱ استان کشور فعال هستند که بیش از ۱۶۷۰ هنرجو در آن‌ها تحصیل می‌کنند و این هنرستان‌ها با استقبال روزافزون دانش‌آموزان مواجه‌اند.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: رویکرد آموزش‌وپرورش آن است که آموزش‌ها با حضور مستقیم صنعت معدن طراحی و اجرا شود تا پس از فراغت از تحصیل، نیروی انسانی ماهر مورد نیاز این بخش، توسط خود صنعت تربیت شود و گواهینامه‌های مهارتی نیز با مشارکت ذی‌نفعان اصلی صادر شود.

وی با تأکید بر جایگاه مهارت‌آموزی در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، اظهار داشت: بر اساس این سند، دانش‌آموزان باید در هر مرحله‌ای که از نظام تعلیم و تربیت خارج می‌شوند، توانایی امرار معاش حلال را داشته باشند و هنرستان‌ها نقش کلیدی در تحقق این هدف ایفا می‌کنند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به گستره آموزش‌های مهارتی در کشور افزود: در حال حاضر، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار هنرجو در بیش از ۸۹۰۰ هنرستان کشور، در چهار حوزه صنعت، خدمات، کشاورزی و هنر و در بیش از ۱۵۰ رشته مهارتی مشغول آموزش هستند.

وی همچنین از راه‌اندازی هنرستان‌های «جوار کارخانه» خبر داد و گفت: امسال با همکاری معاونت هماهنگی اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، ۸۴۹ هنرستان جوار کارگاه شناسایی شد که پس از مراحل پایش، ۸۷ هنرستان از این تعداد به مرحله راه‌اندازی رسیدند.

آذرکیش در پایان تأکید کرد: تقویت آموزش‌های مهارتی، علاوه بر تأمین نیاز بازار کار و ارتقای بهره‌وری اقتصادی، می‌تواند به کاهش مدرک‌گرایی و افزایش پویایی نظام آموزشی کشور منجر شود.

