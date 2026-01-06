به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری عصر سه شنبه در مراسم آغاز احداث مرکز پایش محیطزیستی استان هرمزگان با ابراز خرسندی از آغاز این پروژه، اظهار کرد: این مرکز در مقیاس و ابعاد پیشبینیشده، از جمله نخستین مراکز پایش جامع محیطزیست در کشور به شمار میرود و علاوه بر رصد و پایش آلایندههای محیطزیستی، وضعیت فعالیت صنایع، منابع نشر آلاینده و خروجیهای زیستمحیطی را بهصورت دقیق اندازهگیری خواهد کرد.
وی افزود: در این مرکز، آزمایشگاههای تخصصی شیمی، بیولوژی، بیولوژی دریا و پایش مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست راهاندازی میشود که میتواند مبنای تصمیمگیریهای دقیق مدیریتی و پاسخگویی به الزامات بینالمللی، از جمله کنوانسیونهای مرتبط با حفاظت از خلیج فارس، باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با تأکید بر اهمیت پایش زیستگاههای حساس ساحلی و اکوسیستمهای آبی تصریح کرد: تشکیل این مرکز در استان هرمزگان نقش مهمی در توسعه پایش و مانیتورینگ آلایندههای خلیج فارس و زیستبومهای دریایی ایفا کرده و جایگاه ایران را در تعاملات منطقهای و بینالمللی ارتقا میدهد.
انصاری با اشاره به زمانبندی اجرای پروژه گفت: پیشبینی میشود این مرکز طی دو سال آینده به بهرهبرداری برسد و علاوه بر استان هرمزگان، به استانهای همجوار نیز خدمات پایشی و آزمایشگاهی ارائه دهد.
وی پایش را ابزاری زیربنایی برای مدیریت صحیح دانست و خاطرنشان کرد: یکی از رویکردهای دولت چهاردهم، توسعه مراکز پایش محیطزیست هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی است تا دادههای مستند، دقیق و بههنگام، زمینهساز تصمیمگیریهای مؤثر مدیریتی شود.
معاون رئیسجمهور همچنین از تقویت نیروی انسانی سازمان حفاظت محیطزیست خبر داد و گفت: با اخذ مجوزهای لازم، امسال ۸۰۰ نیروی جدید به مجموعه سازمان افزوده میشود که بخشی از آن در راستای جبران کمبود نیروی انسانی اداره کل محیطزیست استان هرمزگان بهکارگیری خواهد شد.
نظر شما