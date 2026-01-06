به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری عصر سه شنبه در مراسم آغاز احداث مرکز پایش محیط‌زیستی استان هرمزگان با ابراز خرسندی از آغاز این پروژه، اظهار کرد: این مرکز در مقیاس و ابعاد پیش‌بینی‌شده، از جمله نخستین مراکز پایش جامع محیط‌زیست در کشور به شمار می‌رود و علاوه بر رصد و پایش آلاینده‌های محیط‌زیستی، وضعیت فعالیت صنایع، منابع نشر آلاینده و خروجی‌های زیست‌محیطی را به‌صورت دقیق اندازه‌گیری خواهد کرد.

وی افزود: در این مرکز، آزمایشگاه‌های تخصصی شیمی، بیولوژی، بیولوژی دریا و پایش مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست راه‌اندازی می‌شود که می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های دقیق مدیریتی و پاسخگویی به الزامات بین‌المللی، از جمله کنوانسیون‌های مرتبط با حفاظت از خلیج فارس، باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر اهمیت پایش زیستگاه‌های حساس ساحلی و اکوسیستم‌های آبی تصریح کرد: تشکیل این مرکز در استان هرمزگان نقش مهمی در توسعه پایش و مانیتورینگ آلاینده‌های خلیج فارس و زیست‌بوم‌های دریایی ایفا کرده و جایگاه ایران را در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی ارتقا می‌دهد.

انصاری با اشاره به زمان‌بندی اجرای پروژه گفت: پیش‌بینی می‌شود این مرکز طی دو سال آینده به بهره‌برداری برسد و علاوه بر استان هرمزگان، به استان‌های همجوار نیز خدمات پایشی و آزمایشگاهی ارائه دهد.

وی پایش را ابزاری زیربنایی برای مدیریت صحیح دانست و خاطرنشان کرد: یکی از رویکردهای دولت چهاردهم، توسعه مراکز پایش محیط‌زیست هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی است تا داده‌های مستند، دقیق و به‌هنگام، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های مؤثر مدیریتی شود.

معاون رئیس‌جمهور همچنین از تقویت نیروی انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست خبر داد و گفت: با اخذ مجوزهای لازم، امسال ۸۰۰ نیروی جدید به مجموعه سازمان افزوده می‌شود که بخشی از آن در راستای جبران کمبود نیروی انسانی اداره کل محیط‌زیست استان هرمزگان به‌کارگیری خواهد شد.