سلیمی: تمرکز دولت مهار قیمت ها باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علیرضا سلیمی، با اشاره به نابسامانیهای بازار برخی مواد غذایی، گفت: در بحث نوسانات بازار کالاهای اساسی بخصوص روغن چند اتفاق میافتد و دولت بایستی با اقدامات نظارتی و تعزیراتی این بازار را مدیریت کند.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه این رهاسازی بازار به هیچ وجه در شأن دولت نیست، افزود: بالاخره دولت ارز ترجیحی را به یک عدهای داده و این افراد و شرکتها روغن، شکر، نهاده کشاورزی را وارد کردهاند و این مواد توزیع شده است؛ بطور مثال چطور اعلام میشود که قیمت روغن ۲۲۰ درصد افزایش دارد؟ پس نظارت دولت کجاست؟
سلیمی تاکید کرد: دولت زیرمجموعه و دستگاههای مختلفی برای نظارت دارد و توقع از دولت این است که به جای اینکه خانم سخنگو مصاحبه کند و بگوید که ۲۰ یا ۳۰ درصد قرار است قیمتها افزایش یافته است، به سمت مدیریت بازار برود.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مجلس قطعاً با وضعیت رهاشدگی بازار و سوءمدیریت برخورد میکند، تصریح کرد: اگر قرار است دولت یک میلیون تومان به حساب مردم بریزد، از این طرف با اعلام و خبررسانی دقیق و مشخص بازار را نیز مدیریت کند، البته سوال این است که این مابه التفاوت قیمت در جیب چه کسی میرود؟ بطور مثال؛ روغنی که ۶۰ هزار تومان بوده و الان ۲۰۰ تومان شده مابه التفاوت در جیب فروشنده خرد که نمیرود!
سلیمی در پایان تأکید کرد: این موضوع تصمیم دولت بوده و دولت این موارد را اعمال و اجرا کرد و بعد آن را مخابره کرد و به صراحت می گویم در این خصوص مشورتی با ما انجام نشد.
