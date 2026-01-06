مدرس: ۴.۳ میلیون مسافر از پایانه مرزی آذربایجان غربی تردد کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، هاروی مدرس در این زمینه اظهار کرد: طی ۹ ماهه امسال، چهار میلیون و ۷۶۷ هزار و ۵۲۹ نفر مسافر ایرانی و خارجی از پایانه‌های مرزی استان تردد کرده‌اند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶.۹۷ درصد افزایش داشته است.

رئیس اداره ترانزیت اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی افزود: پایانه مرزی رازی با ثبت تردد بیش از یک میلیون و ۳۵۱ هزار نفر، بیشترین میزان تردد مسافر را در میان پایانه‌های مرزی استان به خود اختصاص داده است.

وی از عبور بیش از ۱۲۷ هزار ناوگان ترانزیتی از پایانه‌های مرزی آذربایجان‌غربی و رشد قابل توجه تردد ناوگان باری، مسافری و ترانزیتی از پایانه‌های مرزی استان در ۹ ماهه گذشته از سال جاری خبر داد.

رئیس اداره ترانزیت راهداری استان اظهار کرد: در ۹ ماهه گذشته از سال جاری، ۳۸۵ هزار و ۲۹۹ دستگاه ناوگان باری از پنج پایانه مرزی استان تردد کرده‌اند که در این میان، پایانه مرزی بازرگان با ثبت تردد ۲۱۳ هزار و ۶۴۲ دستگاه، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۷ درصدی داشته است.

مدرس افزود: در این مدت، ۸ هزار و ۱۱۴ دستگاه ناوگان مسافری از پایانه‌های مرزی استان تردد کرده‌اند که پایانه مرزی تمرچین با ثبت سه هزار و ۸۲۶ دستگاه، بیشترین میزان تردد را داشته و این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد رشد نشان می‌دهد.

وی با اشاره به تردد ناوگان حامل کالاهای ترانزیتی گفت: در ۹ ماهه سال جاری، ۱۲۷ هزار و ۴۴۳ دستگاه ناوگان ترانزیتی از پایانه‌های مرزی آذربایجان‌غربی عبور کرده‌اند که از این تعداد، ۵۹ هزار و ۳۴۶ دستگاه مربوط به ترانزیت خروجی بوده و این بخش نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴.۲۰ درصدی را ثبت کرده است.