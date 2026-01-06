  1. استانها
بیش از ۷ همت اعتبار سفر رئیس‌جمهور به توسعه راه‌های گلستان اختصاص دارد

گرگان-معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان گفت: در سفر پیش‌ِروی رئیس‌جمهور به استان، از مجموع ۲۴ همت اعتبار پیشنهادی ۷ همت برای توسعه و ایمن‌سازی راه‌های گلستان پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی مهیایی عصر سه شنبه در نشست با صنوف و انجمن‌های صنفی حمل‌ونقل باری، مسافری و ترانزیتی استان با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح خدمات حمل‌ونقل، اظهار کرد: حل و فصل موضوعات و مطالبات بخش حمل‌ونقل در سه سطح دستگاه‌های اجرایی، سایر بخش‌ها و پیگیری در سطوح ملی امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به سفر قریب‌الوقوع ریاست جمهوری به استان افزود: برای این سفر، حدود ۲۴ همت اعتبار به استان پیشنهاد شده که بیش از یک‌سوم آن، معادل ۷ همت، به حوزه راه‌ها و حمل‌ونقل جاده‌ای اختصاص دارد.

مهیایی با ابراز امیدواری نسبت به ابلاغ و تخصیص این اعتبارات اظهار کرد: با اجرای پروژه‌های ایمن‌سازی و ارتقای راه‌ها، زمینه تردد ایمن‌تر و افزایش سلامت رانندگان در جاده‌های استان فراهم خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای در استان به‌صورت گسترده دنبال شده و هزینه‌کرد بیش از ۳ همت در حوزه روشنایی راه‌ها، ایمن‌سازی، رفع نقاط حادثه‌خیز و نهضت آسفالت، گواه این موضوع است.

وی همچنین از پیگیری دو موضوع مهم در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: ابلاغ ۶ همت اعتبار مولدسازی برای راه‌های اصلی و مهم استان، از بزرگراه‌ها تا محور آق‌قلا–اینچه‌برون و جاده نفت، از جمله مطالبات جدی در این حوزه است.

در ادامه این نشست، که با حضور فرمانده پلیس راه استان برگزار شد، نمایندگان صنوف حمل‌ونقل به بیان مسائل و مشکلات خود از جمله قراردادهای حمل گندم، مشکلات ترمینال‌ها، تأمین قطعات یدکی ناوگان، اختلال سامانه‌ها و فعالیت شرکت‌های بزرگ‌مقیاس پرداختند.

