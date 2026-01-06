وزارت علوم: هیچ دانشجویی از دانشگاه بیرجند در بازداشت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دادگسترنیا، مدیر روابط عمومی وزارت علوم و دستیار رسانهای وزیر علوم در صفحه رسمی شبکه ایکس نوشت: با پیگیری دکتر سیمایی و هماهنگی با نهادهای ذیربط هیچ دانشجویی از دانشگاه بیرجند «اکنون» در بازداشت نیست.
وی افزود: با تأکید بر حفظ حرمت دانشگاه، رؤسای دانشگاهها طبق دستورالعمل صادر شده موظف به پرهیز از رفتارهای سلیقهای و استفاده از ظرفیتهای دانشگاه برای حل مسائل هستند.
مدیر روابط عمومی وزارت علوم افزود: اتفاقات تلخ در دانشگاهها نشان میدهد عدول از منطق دانشگاهی و تجویز برخوردهای خودسرانه نمیتواند راهحل باشد. همه ذینفعان دانشگاه باید آگاهانه مراقبت کنند تا فضای اعتراض و گفتگو، خشن و تنشزا نشود تا دانشگاه امن بماند.
