به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم کلنگ زنی ساختمان جدید شهرداری ایوانکی با بیان اینکه طرح‌های عمرانی ایوانکی سرعت خواهند گرفت، ابراز کرد: با فضای همدلی ایجاد شده در منطقه افق روشنی پیش روی طرح‌های توسعه‌ای وجود دارد.

وی با بیان اینکه حمایت‌های شهرستانی و استانی پیشت طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی در ایوانکی است، افزود: باید از فضایی پیش رو برای تحقق مطالبات مردم بهره گیری کرد.

هادی کمالی شهردار ایوانکی هم در این مراسم با بیان اینکه ساختمان جدید شهرداری در زمینی به وسعت دو هزار و ۵۰۰ متر مربع احداث می‌شود، ابراز کرد: فاز اول این ساختمان با اعتبار ۳۳ میلیارد تومان بلافاصله در دست ساخت قرار خواهد گرفت.

کمالی با بیان اینکه این طرح در فاز اول به پیمانکار سپرده شده است، ابراز کرد: در روزهای آتی شاهد استقرار کارگاه و عملیات اجرایی ساخت این مجموعه خواهیم بود که همه آن هم به دست توانمند مهندسان بومی ایوانکی و گرمسار سپرده شده است.

وی با بیان اینکه این ساختمان در ارتقای خدمت رسانی به مردم ایوانکی بسیار مؤثر خواهد بود، افزود: امیدواریم به زودی بتوانیم شاهد افتتاح فاز اول این طرح باشیم.