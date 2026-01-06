نوسانات ارزی از دلایل اصلی گرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام جباری عصر امروز سه شنبه در نشست خبری مدیران اقتصادی خوزستان که در راستای تشریح طرح جامع حمایت معیشتی و امنیت غذایی کشور در سالن مدیریت بحران استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: گرانی و گران فروشی دلایلی دارد که از جمله آنها می‌توان به نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های تولید و هزینه‌های حمل اشاره کرد البته این به معنای عدم نظارت و انکار تخلف برخی از اصناف نبوده بلکه با آنها برخورد می‌شود.

معاون نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: سطح زیر کشت کالاهای کشاورزی به شدت کاهش داشته و نرخ ارز تغییر کرده است.

وی تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت گوشت قرمز، ماهی و میگو مردم به سمت خرید مرغ تمایل پیدا کردند که به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، قیمت مرغ نیز افزایش خواهد یافت.

معاون نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت خوزستان با بیان اینکه وزارت جهاد متولی کالاهای اساسی است، ادامه. داد: اصناف باید به شکایات رسیدگی کند، سازمان صمت نیز متولی واحدهای صنعتی و در کنار سایر دستگاه‌ها است.