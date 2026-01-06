افزایش ۲۰ درصدی توزیع کود پتاس در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خدابخشی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در شرکت حمایتی کشاورزی سمنان اعلام کرد: در نتیجه برنامه ریزی منسجم و تقویت فرآیند تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی، میزان توزیع کودهای پتاسه در استان سمنان با افزایش ۲۰ درصدی همراه شده است

وی افزود: این افزایش توزیع با هدف پاسخگویی به نیاز تغذیه‌ای مزارع و باغات استان، بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش‌های محیطی محقق شده و کودهای پتاسه مورد نیاز از مبادی معتبر تأمین و از طریق شبکه کارگزاران مجاز در سطح شهرستان‌های مختلف استان در اختیار بهره برداران قرار گرفته است.

مدیر شرکت خدماتی کشاورزی سمنان تصریح کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان بزرگترین تأمین کننده و توزیع کننده انواع نهاده‌های کشاورزی در کشور، نقش مؤثری در پشتیبانی از تولید و تحقق امنیت غذایی ایفا می‌کند.