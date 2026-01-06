  1. استانها
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۲۶

افزایش ۲۰ درصدی توزیع کود پتاس در استان سمنان

سمنان- مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از افزایش ۲۰ درصدی توزیع نهاده کودی پتاسیم در مزارع این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خدابخشی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در شرکت حمایتی کشاورزی سمنان اعلام کرد: در نتیجه برنامه ریزی منسجم و تقویت فرآیند تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی، میزان توزیع کودهای پتاسه در استان سمنان با افزایش ۲۰ درصدی همراه شده است

وی افزود: این افزایش توزیع با هدف پاسخگویی به نیاز تغذیه‌ای مزارع و باغات استان، بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش‌های محیطی محقق شده و کودهای پتاسه مورد نیاز از مبادی معتبر تأمین و از طریق شبکه کارگزاران مجاز در سطح شهرستان‌های مختلف استان در اختیار بهره برداران قرار گرفته است.

مدیر شرکت خدماتی کشاورزی سمنان تصریح کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان بزرگترین تأمین کننده و توزیع کننده انواع نهاده‌های کشاورزی در کشور، نقش مؤثری در پشتیبانی از تولید و تحقق امنیت غذایی ایفا می‌کند.

