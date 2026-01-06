هادی حقشناس در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنعت ساختمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این نمایشگاه نشان دهنده رشد قابل توجه شرکتهای گیلانی و ایرانی در سالهای اخیر است، اظهار کرد: بخش مهمی از این پیشرفت ناشی از حرکت به سمت ساخت سازههای سبک، کاهش وزن ساختمانها و استفاده از فناوریهایی است که اتلاف انرژی را به حداقل میرساند.
استاندار گیلان با اشاره به چالش ناترازی انرژی در کشور افزود: سازههای نوین ساختمانی میتوانند نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی داشته باشند و در شرایط فعلی، استفاده از این فناوریها یک ضرورت است.
وی تصریح کرد: اگر قرار است مسکن یا هر نوع سازهای ساخته شود، باید از این روشها و سازههای جدید استفاده شود؛ چرا که علاوه بر صرفه اقتصادی در بلندمدت، به مدیریت مصرف انرژی نیز کمک میکند.
حقشناس در پایان تأکید کرد: توصیه میکنم همه فعالان حوزه ساختوساز و کسانی که قصد احداث ساختمان دارند، از این نمایشگاه بازدید کرده و با ظرفیتها و توانمندیهای موجود آشنا شوند.
