فرماندار بوشهر: فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان استفاده شود

بوشهر- فرماندار بوشهر، توسعه نوآوری و فناوری‌های نوین را عامل ارتقای کیفیت و رونق صنعت ساختمان استان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح پنجشنبه در بازدید نمایشگاه صنعت ساختمان ضمن اشاره به جایگاه راهبردی صنعت ساختمان در روند توسعه شهری، خاطرنشان کرد: نمایشگاه‌های تخصصی از جمله نمایشگاه صنعت ساختمان زمینه‌ای مؤثر برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های تولیدکنندگان، تقویت ارتباط میان حلقه‌های تولید و مصرف و حمایت ساختارمند از فعالان این حوزه فراهم می‌آورد.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه ساخت‌وساز افزود: استفاده برنامه‌محور از دانش روزروش‌های اجرایی نوین و مصالح ساختمانی استاندارد، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای ایمنی سازه‌ها افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی ساخت‌وساز در سطح شهرستان دارد.

فرماندار بوشهر با اشاره به اهمیت تولید مصالح ساختمانی مقاوم تصریح کرد: حرکت هدفمند به سمت نوآوری در تولید مصالح و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان ضمن پاسخگویی به نیازهای روز صنعت ساختمان، مسیر ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و تحقق توسعه پایدار شهری را هموار می‌سازد.

وی با اشاره به کارکرد اقتصادی صنعت ساختمان اظهار داشت: این بخش از جمله حوزه‌های اثرگذار در گردش سرمایه و ایجاد ثبات اقتصادی است و تقویت آن نقش مهمی در پویایی اقتصاد محلی و افزایش تحرک اقتصادی ایفا می‌کند.

فرماندار بوشهر تأکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان داخلی، توسعه نوآوری و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بومی از رویکردهای محوری در مسیر ارتقای صنعت ساختمان و بهبود شرایط ساخت‌وساز به‌شمارمی‌رود.

