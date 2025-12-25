به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح پنجشنبه در بازدید نمایشگاه صنعت ساختمان ضمن اشاره به جایگاه راهبردی صنعت ساختمان در روند توسعه شهری، خاطرنشان کرد: نمایشگاه‌های تخصصی از جمله نمایشگاه صنعت ساختمان زمینه‌ای مؤثر برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های تولیدکنندگان، تقویت ارتباط میان حلقه‌های تولید و مصرف و حمایت ساختارمند از فعالان این حوزه فراهم می‌آورد.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه ساخت‌وساز افزود: استفاده برنامه‌محور از دانش روزروش‌های اجرایی نوین و مصالح ساختمانی استاندارد، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای ایمنی سازه‌ها افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی ساخت‌وساز در سطح شهرستان دارد.

فرماندار بوشهر با اشاره به اهمیت تولید مصالح ساختمانی مقاوم تصریح کرد: حرکت هدفمند به سمت نوآوری در تولید مصالح و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان ضمن پاسخگویی به نیازهای روز صنعت ساختمان، مسیر ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و تحقق توسعه پایدار شهری را هموار می‌سازد.

وی با اشاره به کارکرد اقتصادی صنعت ساختمان اظهار داشت: این بخش از جمله حوزه‌های اثرگذار در گردش سرمایه و ایجاد ثبات اقتصادی است و تقویت آن نقش مهمی در پویایی اقتصاد محلی و افزایش تحرک اقتصادی ایفا می‌کند.

فرماندار بوشهر تأکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان داخلی، توسعه نوآوری و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بومی از رویکردهای محوری در مسیر ارتقای صنعت ساختمان و بهبود شرایط ساخت‌وساز به‌شمارمی‌رود.