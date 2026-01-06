  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۵۲

ایجاد پیست موتور سواری در هشتبندی ضروری است

هشتبندی- رئیس حوزه قضایی توکهور وهشتبندی گفت: ایجاد پیست موتور سواری در هشت بندی برای کاهش مخاطرات موتور سواری در سطح شهر ضروری است.

علیرضا جعفری رئیس حوزه قضائی توکهور وهشتبندی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه عنوان کرد: ایجاد پیست استاندارد موتور سواری در شهر هشتبندی برای ایجاد آرامش روانی شهروندان و کاهش مزاحمت‌ها ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع ضروری است ایجاد پیست موتور سواری در دستور کار مسئولان محلی از جمله شورای اسلامی و شهرداری هشت بندی و اداره ورزش و جوانان قرار گیرد.

رئیس حوزه قضائی توکهور و هشتبندی، تصریح کرد: دستگاه قضائی آماده هرگونه همکاری جهت تسریع در احداث پیست استاندارد موتور سواری در شهر هشتبندی است.

وی افزود: ایجاد پیست استاندارد موتور سواری بسیاری از مخاطرات موتور سواری جوانان را در سطح شهر هشتبندی کاهش می‌دهد.

