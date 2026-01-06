ایجاد پیست موتور سواری در هشتبندی ضروری است

علیرضا جعفری رئیس حوزه قضائی توکهور وهشتبندی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه عنوان کرد: ایجاد پیست استاندارد موتور سواری در شهر هشتبندی برای ایجاد آرامش روانی شهروندان و کاهش مزاحمت‌ها ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع ضروری است ایجاد پیست موتور سواری در دستور کار مسئولان محلی از جمله شورای اسلامی و شهرداری هشت بندی و اداره ورزش و جوانان قرار گیرد.

رئیس حوزه قضائی توکهور و هشتبندی، تصریح کرد: دستگاه قضائی آماده هرگونه همکاری جهت تسریع در احداث پیست استاندارد موتور سواری در شهر هشتبندی است.

وی افزود: ایجاد پیست استاندارد موتور سواری بسیاری از مخاطرات موتور سواری جوانان را در سطح شهر هشتبندی کاهش می‌دهد.