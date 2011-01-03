پیست موتور سواری اراک تا پایان سال راه اندازی می شود

سید مرتضی میری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: با توجه به اینکه در فصل زمستان حجم عملیات عمرانی کاهش می یابد امیدواریم که قبل از سال جدید این مجموعه مورد بهره برداری قرار گیرد تا شهروندان گرامی بتوانند از این محیط بهره برداری نمایند.

وی هدف از ایجاد این پیست را ایجاد فضای مناسب برای جوانان دانست و اظهارداشت: توجه به آلوده و صنعتی بودن شهر اراک ضرورت وجود فضاهای فرهنگی و ورزشی احساس می شود.

میری تصریح کرد: شهرداری اراک فعالیت در حوزه های فرهنگی و ورزشی را در دستور کار خود قرار داده است و برنامه هایی را در این راستا ی حمایت از تیمهای ورزشی و هیات های ورزشی در نظر دارد.

میری پارک شهید باهنر را فضای بسیار مستعدی جهت احداث این باشگاه خواند و افزود:شهرداری بر این باور است با راه اندازی این باشگاه محل مناسبی برای استقرار خانواده ها در روزهای تعطیل ایجاد خواهد شد تا جوانان بتوانند روز تعطیل خوبی را در این مکان بگذرانند.

میری با اشاره به اغاز عملیات اجرایی پیست گفت: زمانی که استانداردهای مورد نیاز با نقشه سایت به شهرداری ارائه شود شهرداری بر اساس استانداردها اقدام به ساخت این پیست می کند.

وی اضافه کرد: یکی از اهداف عمده ی شهرداری از احداث این باشگاه ایجاد محلی برای جوانان موتور سوار در نقطه ای از شهر است که برای شهروندان آزار و آسیبی نداشته باشد.

شهردار اراک خاطر نشان کرد: مدیریت شهری باید تلاش کند که جوانان انرژی خود را در محل مناسبی تخلیه کنند تا بتوانیم جامعه ای سالم و با نشاط داشته باشیم.

وی اظهار امیدواری کرد: شهرداری اراک بتواند باشگاه موتور سواری را برای شهروندان اراکی به ثبت رساند.