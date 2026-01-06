رئیس بازرسی انتخابات استان بوشهر معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ستاد انتخابات استان بوشهر به ریاست احسان جهانیان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و با حضور اعضای ستاد انتخابات استان برگزار شد.
جهانیان در این نشست، با تاکید بر اهمیت آمادگی زیرساختی انتخابات، اظهار کرد: برگزاری انتخابات الکترونیک فرصت لازم را بهبود تمامی فرآیندهای انتخابات فراهم آورده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: اجرای درست و به موقع این فرآیندها، نیازمند تلاش تمامی ارکان اعم از هیئتهای اجرایی، نظارت و بازرسی انتخابات و اهتمام کمیتههای ستاد انتخابات استان است که با تعامل و هماهنگی، وظایف محوله را به بهترین شکل عملیاتی و اجرایی کنیم.
رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر در ادامه بیان کرد: اگر چه انتخابات در یک روز اتفاق میافتد اما همانگونه که فرآیندهای آن از ماهها قبل آغاز میشود، اثرات و نتایج آن نیز تا سالها بعد در جامعه تداوم دارد.
وی برگزاری انتخابات را بزرگترین رویداد سیاسی کشور در ماههای آتی دانست و اظهار کرد: در شرایط کنونی کشور، برگزاری یک انتخابات پرشور، رقابتی و سالم میتواند پیام وحدت و وفاق ملی را به جهانیان منعکس کند.
جهانیان گفت: عملکرد هر یک از کمیتههای ستاد انتخابات نقش مؤثری در ایجاد آمادگی برای برگزاری انتخابات دارد و هر کدام با برنامهربزی و اجرای دقیق و مناسب برنامهها، باید در ایجاد آمادگی کامل برگزاری انتخابات را در تمامی سطح استان فراهم کند.
معاون سیاسی استاندار بوشهر ابراز کرد: بازرسی، از ارکان مهم و بنیادی انتخابات است که مأموریت اصلی آن پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی در تمامی مراحل انتخابات است.
جهانیان در پایان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آموزش اظهار کرد: با اینکه آموزش فرمانداران استان از ماههای گذشته آغاز شده و آموزش هیئتهای اجرایی نیز در حال انجام است، اما مهمترین رسالت کمیته آموزش ستاد انتخابات، آموزش عوامل اجرایی و اعضای شعبههای انتخابات است که انتظار میرود این کمیته با تدوین برنامهای منسجم و مدون، آموزشها را، در دستور کار قرار دهد.
رئیس ستاد انتخابات استان در ادامه طی احکامی فردین اسلامیراد و علی امیری، معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیرکل برنامهریزی، بودجه و تحول اداری استانداری را با حفظ سمت به عنوان رئیس بازرسی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی و مسئول کمیته آموزش ستاد انتخابات استان معرفی کرد.
