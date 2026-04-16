به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست مشترک فرمانداران استان بوشهر در سال جاری، با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری و فرمانداران سراسر استان در محل استانداری برگزار شد.

در این نشست ابتدا فرمانداران به ارائه گزارش از میزان آمادگی شهرستان‌های استان برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین حضور و حمایت از برنامه‌های مردمی در خیابان، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و نظارت و تنظیم بازار پرداختند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ضمن تقدیر از تلاش‌های بی‌وقفه فرمانداران و همچنین قدردانی از مردم استان برای برپایی و خلق حماسه حضور خیابانی از ابتدای جنگ تا کنون، خواستار حمایت مستمر فرمانداران از برنامه‌های مردمی، حفظ آرامش و همبستگی بین آحاد و اقشار ارکان حاکمیت، امیدآفرینی و تبیین سیاست‌های کلان و راهبردهای دولت در شرایط حساس کنونی شد.

احسان جهانیان سپس به انتخابات پیش‌رو اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی کشور در روزهای آینده، برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و عشایری است که مقرر شده در تاریخ یازدهم اردیبهشت‌ماه برگزار شود و با تصمیم جدید ستاد انتخابات کشور، با توجه به وضعیت پیش آمده ناشی از تهاجم رژیم صهیونسیتی و آمریکا، برگزاری این انتخابات از حالت تمام مکانیزه به نیمه مکانیزه تغییر یافته و در تمام شعبات استان، احراز هویت به صورت برخط و با دستگاه‌های انحصاری صورت می‌گیرد، لیکن اخذ رأی از رأی دهندگان با تعرفه انجام خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر در ادامه به نقش دولت در این جنگ پرداخت و افزود: از مهم‌ترین دستاوردهای جنگ رمضان، نمایش و پیام همبستگی، اتحاد و وفاق ملت ایران به تمام جهان بود که با حضور پرشور و حماسی خود در خیابان، در تحقق بخشیدن شعار وفاق ملی کوشیدند و با حمایت خود از نیروهای مسلح، ضمن تقویت میدان، امید را به جامعه و جبهه مقاومت تزریق کردند.

وی ادامه داد: اگر برای جنگ، اضلاع و ارکانی متصور باشیم، بدون تردید نقش دولت در مدیریت امور کشور و پشتیبانی از میدان و خیابان، اعتمادبخشی به جامعه و تأمین نیازهای ضروری شهروندان و رفع دغدغه‌های پشتیبانی از جبهه در حد توان موجود، بسیار حایز اهمیت و بنیادی است و آنگونه که رهبر شهید و مقام معظم رهبری تأکید داشته و دارند همراهی و وحدت میدان و خیابان، نیروهای مسلح سرافراز و خادمان مردم در دولت، با عنایت الهی موجب تقویت مقاومت، تجلی اراده، ایثار و عزت ملت در برابر دشمن شد و توهم از بین بردن تمدن کهن ایران سرابی بود که واقعیت پیدا نکرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر یادآور شد: وظیفه همه فرمانداران و مدیران، تبیین دستاوردهای نهضت مقاومت و مدیریت دولت است تا مردم عزیز بیش از پیش با واقعیت آن آگاه شوند.

وی در پایان بیان کرد: شرایط خاص کشور و تداوم تهدید دشمن، ما را موظف می‌کند که حداکثر آمادگی خود را در حوزه‌های مختلف برای وقوع هر نوع شرایطی فراهم کنیم تا بتوانیم امور را به بهترین وجه مدیریت کنیم. برای این منظور در تمامی ابعاد و سطوح و برای سناریوهای مختلف، لازم است برنامه‌ریزی لازم را انجام داده و آمادگی خود را به صورت کامل حفظ کنیم تا در صورت بروز شرایط خاص، با مشکل مواجه نشویم.